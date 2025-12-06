Mücahit Taylan’dan Et Ticaretine Yönelik Açıklama

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRÜNE YÖNELTİLEN İDDİALAR

Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mücahit Taylan hakkında, Macaristan’da et ticareti icra eden bir şirketle ortaklık ilişkisi olduğu ve kuruma et sattığı iddia edilmişti. Taylan, bu iddialara sosyal medya üzerinden şu sözlerle yanıt verdi:

MANİPÜLASYON OLDUĞUNU BELİRTTİ

“Hakkımda ortaya atılan bu iddia açıkça bir manipülasyondur. Bakanlıktaki görevime 2023 yılında başladım. Yayınlanan belge ise 2017 yılına aittir. Görevde olduğum süre boyunca asla iddia edildiği gibi bir durum söz konusu olmamıştır. İddiayı ve iftirayı ortaya atanlar, kendi yayınladıkları belgeyle kendi iddialarını çürütmüştür.”

HUKUKİ YOLLARA BAŞVURDU

ESK Genel Müdürü Taylan, gündeme gelen iddialarla ilgili hukuki yollara başvurduğunu da ekledi.