Uyuşturucu Soruşturmasında Spikerler Serbest Bırakıldı

İSTANBUL’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

İstanbul’da yürütülen bir uyuşturucu soruşturması çerçevesinde, spikerler Meltem Acet, Ela Rümeysa Cebeci ve Hande Sarıoğlu, adliyedeki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumuna (ATK) gönderildi.

Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme, bulundurma ya da kullanma” suçlamasıyla başlatıldı. Jandarma ekipleri, bu kapsamda operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda gözaltına alınan Acet, Cebeci ve Sarıoğlu, sağlık kontrolünden geçirilerek İstanbul Adliyesi’ne getirildi.

İFADE İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Savcılıkta ifadeleri alınan üç şüpheli, işlemlerinin devamı için ATK’ye sevk edildi. Adli Tıp Kurumundaki prosedürlerin tamamlanmasının ardından, şüphelilerin serbest bırakıldığı bildirildi.