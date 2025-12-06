Osmaniye’de Yolcu Otobüsü TIR’a Çarptı: 7 Ölü

Osmaniye Valiliği’nden gelen son bilgilere göre, kaza sabah saat 05.00’te E-90 Otoyolu’nun O52-12-006 kilometresinde, Osmaniye-Gaziantep yönünde meydana geldi. H.K. (52) idaresindeki 06 CSZ 834 plakalı çekici, lastiğinin patlaması nedeniyle sağ şeritte durma noktasına geldi. Aynı esnada, orta şeritten 27 AVD 454 plakalı yolcu otobüsü ile seyreden A.A. (42), duraklayan çekiciye arkadan çarptı.

OTOBÜSTE BÜYÜK HASAR MEYDANA GELDİ

Çarpışmanın ardından otobüs ciddi bir hasar aldı. Olay yerine hızlıca jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre, otobüste bulunan yolculardan 11’i yaralı olarak kurtarıldı. Ayrıca, Osmaniye Valiliği’nden gelen bir diğer açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 7’ye yükseldiği bildirildi. Hayatını kaybeden yolcuların kimlik tespit işlemleri şu anda sürdürülüyor.

KURTARMA EKİPLERİ MÜDAHALEDE BULUNDU

Kaza ihbarının alınmasının ardından, bölgeye çeşitli sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Araçta sıkışan yolcular, ekiplerin uzun süren yoğun çalışmaları neticesinde güvenli bir şekilde çıkarıldı.