Depremin Üçüncü Yılında Acılı Baba Mezarda Ziyaretçi

depremin-ucuncu-yilinda-acili-baba-mezarda-ziyaretci

Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. 53 bini aşkın can kaybı ile sonuçlanan bu felaket, 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Depremin üçüncü yılı dolayısıyla, kayıp yakınları mezarlık ziyaretleri gerçekleştirildi.

DEPREMİN SIMGESİ

Kahramanmaraş’taki Ebrar Sitesi enkazında çekilmiş olan ve 16 yaşındaki Irmak Leyla Hançer’in elini tutan baba Mesut Hançer’in fotoğrafı, yaşanan acının simgelerinden biri haline geldi. Bu kare, felaketin büyük acısının sessiz bir tanığı olarak akıllara kazındı.

BITMEYEN ACILAR

Felaketin üçüncü yıl dönümünde Mesut Hançer eşi Gülseren Hançer ile birlikte kızlarının mezarı başındaydı. Depremin ardından Ankara’ya taşındıklarını aktaran Hançer, yaşadığı kaybın etkisinin hiç azalmadığını dile getirdi.

TARİFİ MÜMKÜN OLMAYAN ACILAR

Ebrar Sitesi’nde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki kızı Irmak Leyla Hançer’in anısına mezar başında bulunan acılı baba Hançer, yaşanan zorlu sürecin sona ermediğini ifade etti. Kızının cansız bedenini bulduğu anlara dair duygularını paylaşan Hançer, “Senesi geldi, hiçbir zaman unutulmuyor bu acı. Bu acı hiçbir zaman için tarif edilebilecek acı değil, kızımı kaybettim, ailemi kaybettim komple. Yani hiç tarif edilecek gibi değil. Biz şu anda Ankara’dayız, deprem sonrası oraya yerleştik. 6 Şubat’ta senesi geldiği için kızımızı ziyarete geldik” şeklinde konuştu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

AB-Hindistan STA Türk Kırtasiyeciler İçin Tehdit Oluşturuyor

Tüm Kırtasiyeciler Derneği, AB ile Hindistan arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın Türkiye’nin Avrupa pazarındaki rekabetine olumsuz etki yapabileceğini bildirdi.
Gündem

Muratbey Türk Peynirlerini Tokyo’da Gıda Profesyonelleriyle Buluşturuyor

Muratbey, Türkiye’nin önde gelen peynir markalarından biri olarak, Japonya pazarına adım atıyor ve 2026'daki FOODEX JAPAN etkinliğinde Türk peynirlerini tanıtacak.
Gündem

EMITT Fuarı 29. Kez İstanbul’da Kapılarını Açtı

İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşen EMITT Fuarı, 29. kez turizm sektörünü buluşturdu. 29 ülkeden 100'den fazla uluslararası katılımcı ile birçok yerli firma etkinlikte yer aldı.
Gündem

Depremin Üçüncü Yılında Acılı Anma Töreni

Kahramanmaraş'taki depremlerde hayatını kaybeden 53 binden fazla kişi anılıyor. Baba Mesut Hançer, kızı Irmak Leyla'nın mezarını ziyaret ederek acısını dile getirdi.
Gündem

Erdoğan 6 Şubat Anması: Hatıralar Her Zaman Yaşatılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde yaptığı açıklamada yaşamını yitirenlerin asla unutulmayacağını belirtti ve deprem bölgelerine 455 bin konutun teslim edildiğini duyurdu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.