Depremin Üçüncü Yılında Acılı Baba Mezarda Ziyaretçi

Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. 53 bini aşkın can kaybı ile sonuçlanan bu felaket, 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Depremin üçüncü yılı dolayısıyla, kayıp yakınları mezarlık ziyaretleri gerçekleştirildi.

DEPREMİN SIMGESİ

Kahramanmaraş’taki Ebrar Sitesi enkazında çekilmiş olan ve 16 yaşındaki Irmak Leyla Hançer’in elini tutan baba Mesut Hançer’in fotoğrafı, yaşanan acının simgelerinden biri haline geldi. Bu kare, felaketin büyük acısının sessiz bir tanığı olarak akıllara kazındı.

BITMEYEN ACILAR

Felaketin üçüncü yıl dönümünde Mesut Hançer eşi Gülseren Hançer ile birlikte kızlarının mezarı başındaydı. Depremin ardından Ankara’ya taşındıklarını aktaran Hançer, yaşadığı kaybın etkisinin hiç azalmadığını dile getirdi.

TARİFİ MÜMKÜN OLMAYAN ACILAR

Ebrar Sitesi’nde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki kızı Irmak Leyla Hançer’in anısına mezar başında bulunan acılı baba Hançer, yaşanan zorlu sürecin sona ermediğini ifade etti. Kızının cansız bedenini bulduğu anlara dair duygularını paylaşan Hançer, “Senesi geldi, hiçbir zaman unutulmuyor bu acı. Bu acı hiçbir zaman için tarif edilebilecek acı değil, kızımı kaybettim, ailemi kaybettim komple. Yani hiç tarif edilecek gibi değil. Biz şu anda Ankara’dayız, deprem sonrası oraya yerleştik. 6 Şubat’ta senesi geldiği için kızımızı ziyarete geldik” şeklinde konuştu.