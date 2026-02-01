Derbide Fenerbahçe’nin Galatasaray’a Üstünlüğü Sürüyor

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi’nde Fenerbahçe Medicana ile karşılaştı. Sarı-Lacivertliler, derbiyi 0-3’lük sonuçla kazandı. Ligde 19 maça çıkan Fenerbahçe, 16 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile ikinci sırada bulunuyor. Galatasaray ise 13 galibiyet ve 6 yenilgi sonrasında 41 puan ile 6. sıradaki yerini koruyor. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe Medicana 3-2 kazanmıştı. Galatasaray Daikin, 18. haftada Bahçelievler Belediyespor’u deplasmanda 3-0 yenmişti. Fenerbahçe ise aynı haftada Eczacıbaşı Dynavit’le karşılaşarak 3-1’lik galibiyet elde etmişti.

İLK İKİ SET FENERBAHÇE’NİN

Fenerbahçe, ilk seti geriden gelerek kazanarak derbide 0-1 öne geçti. İkinci sette ise rakibi üzerinde büyük bir üstünlük kurarak durumu 0-2’ye getirdi. 3. seti de geriden gelip kazanmayı başaran Fenerbahçe, bu sezon ezeli rakibini ligde ikinci kez yenmiş oldu.

40 DAKİKA GECİKMELİ BAŞLADI

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki derbi maçı, 17.40’ta 40 dakikalık bir gecikmeyle başladı. Gecikmenin sebebi ise salonda oynanan ön maçın uzaması olarak açıklandı. Mücadelenin planlanan ilk başlama saati 17.00 olarak belirlenmişti.

FENERBAHÇE’YE VARGAS ŞOKU

Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin ile oynanan maçta Melissa Vargas’ın üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle yer alamayacağını kamuoyuna duyurdu. Sarı-Lacivertli kulüp, “Sporcumuz Melissa Vargas, yapılan muayene ve tetkikler sonucunda tespit edilen üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle bugünkü karşılaşmada yer alamayacaktır. Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz,” şeklinde bir açıklama yaptı.

