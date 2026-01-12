Dereli Belediyesi Ekipleri Mahsur Köpeği Kurtardı

dereli-belediyesi-ekipleri-mahsur-kopegi-kurtardi

Aksu Deresi’nde Mahsur Kalan Köpek Kurtarıldı

Aksu Deresi’ndeki kayalık alanda mahsur kalan bir köpeğin durumu, Dereli Belediyesi personelinin dikkati sayesinde çözüme kavuştu. Tarık Talıç ve Önder Yılmaz isimli personel, iş makinesiyle olay yerine intikal ederek, köpeğe ulaştı.

Köpeği Kurtarma Çabası

Görevliler, iş makinesinin kepçesiyle köpeği güvenli bir şekilde dere içinden çıkarmayı başardı. Uzun bir süre mahsur kaldığı tespit edilen köpek, kurtarılmasının ardından belediye personeli tarafından beslenerek, bakım altına alındı. Yapılan sağlık kontrolleri neticesinde, köpeğin sağlığının iyi olduğu belirlendi.

Belediye Başkanı’ndan Kutlama

Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, belediye personelinin bu duyarlı davranışları dolayısıyla tebrik etti ve “Belediyemiz personelleri Tarık Talıç ve Önder Yılmaz’ın sergilediği bu örnek davranış bizleri son derece gururlandırmıştır. Canlılara sahip çıkmak bir insanlık ve vicdan meselesidir. Belediyemiz yalnızca hizmet üretmekle kalmayıp, doğaya ve tüm canlılara karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmektedir. Personellerimizi yürekten tebrik ediyorum. Hayvan haklarına ve yaşamın korunmasına yönelik duyarlılığımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

