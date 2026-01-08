Ders Saatinde Temizlik İçin Öğrenciler Gözetim Dışı Çıkarıldı

İzmir’deki mesleki eğitim merkezinde görevli bir öğretmenin, altı öğrenciye yönelik gerçekleştirdiği faaliyetler büyük bir tartışma yarattı. 4 Kasım 2025 tarihinde Bornova’daki merkezde, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni D.T., 16 yaşında olan Ş.A., E.K, D.D., A.Y., E.N.K. ve N.K. isimli kız öğrencileri, okul yönetimi ve velilerin bilgisi dışında ders saatlerinde okuldan çıkardı. Öğrencilerin, güvenlik kameralarının gözetim alanı dışında bir noktadan, öğretmenin yeni adresine götürüldüğü belirtiliyor.

ÖĞRENCİLERİN TEMİZLİK İŞLERİNE ZORLANDI

Velilerin şikayet dilekçelerinde yer alan iddialara göre, eğitim almak amacıyla okula giden öğrenciler, gün boyunca öğretmenin evinde koli taşıma, temizlik ve eşya toplama gibi işler için çalıştırıldı. Bu durumun, öğrencilerin eğitim haklarını ihlal ettiği ve velilerin onayı olmadan gerçekleştiği ifade ediliyor. İddialara göre, öğrenciler iş bitiminde yiyecek veya ulaşım olanaklarından yoksun bırakıldı ve Bayraklı TOKİ bölgesinden, Şehir Hastanesi yönüne kadar yürüyerek, ardından toplu taşıma ile evlerine dönmek zorunda kaldıkları aktarıldı.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Velilerin İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yaptıkları başvuruda, öğretmenin evinde çekilen bazı fotoğraflar da kanıt olarak sunuldu. Dosyaya eklenen bu görüntülerde, öğrencilerin bulunduğu ortamda sigara ve alkol şişelerinin yer aldığı görülmekte. Bu durumun çocukların güvenliği açısından tehlike oluşturduğu dile getirildi. Velilerin, olayın Milli Eğitim Temel Kanunu ve Çocuk Koruma Kanunu’na aykırı olduğu gerekçesiyle yaptıkları şikayetlerin ardından İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen hakkında idari soruşturma başlattığı bilgisi alındı.

