Dervişoğlu Anneler Günü Mesajını TBMM’de Verdi

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI ANNELER GÜNÜ’NÜ KUTLADI

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmaya Anneler Günü’nü kutlayarak başladı. Dervişoğlu, Türkiye’deki milyonlarca annenin yoksulluk, güvencesizlik ve görünmeyen emek yüküyle savaş verdiğini belirtti. Annelerin, şiddetten uzak, güvenceli ve onurlu bir yaşam sürme hakkının bulunması gerektiğini vurgulayan Dervişoğlu, devletin de bu hakkı temin etme yükümlülüğü taşıdığını kaydetti.

GENÇLERİN HAYAT STANDARDI, AİLELERİNDEN DAHA KÖTÜ

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na yaklaşırken Türkiye’nin ağır sorunlarıyla yüzleşmek zorunda olduklarını dile getirerek, “18-34 yaş arası gençlerimizin yaklaşık üçte ikisi kendi yaşam standartlarının anne ve babalarından daha kötü olduğunu belirtiyor. Hayatlarından memnun değiller, mutlu değiller. İş bulma, geçim sağlama ve emeklilik konusunda kaygılılar. Bu endişeleri son derece haklı” dedi.

EĞİTİM ALANINDAKİ BOŞLUKLAR

Türkiye’nin her alanda olduğu gibi eğitimde de gerilediğini ifade eden Dervişoğlu, “Bu iktidar döneminde okul ve üniversite sayısı artmıştır. Ancak, sorulması gereken çok net bir soru var: Bu kadar bina yapıp, kaynak harcayıp niteliksiz bir eğitim düzeni nasıl oluşturuldu? Çünkü iktidar, eğitimi nitelik meselesi olarak görmedi. Eğitimi özgür düşünce ve bilimsel yaklaşım ile bireyler yetiştirmek olarak değerlendirmedi” dedi.

TARIM SEKTÖRÜNDEKİ KRİZ

Geçtiğimiz hafta İzmir ve çevre ilçeleri ziyaret ettiğini söyleyen Dervişoğlu, vatandaşların kendisine ilettiği sorunları dile getirdi. Vatandaşların tarımsal kayıplarını telafi etmek için hayvanlarını sattığını aktaran Dervişoğlu, bunun yalnızca bir çiftçinin sorunu olmadığını, birçok sektörde benzer sıkıntıların yaşandığını savundu.

Çiftçilerin, üreticilerin, tüketicilerin ve gençlerin sorunlar yaşadığını öne süren Dervişoğlu, “Tarım desteği milli gelirin %1’inden az olmamalıdır. Son 20 yılda devletten tarıma en az 177 milyar dolar aktarılması gerekti. Oysa yapılan toplam tarımsal desteklemenin tutarı yaklaşık 71 milyar dolar olmuştur.” şeklinde konuştu.

DEVLETİN ÇİFTÇİYE OLAN BORCU

Dervişoğlu, tarım sektörü bankalara olan toplam borcun 31 milyar dolar civarında olduğunu belirterek, “Devletin çiftçiye ödemediği desteklerle bu rakam 4 katına çıkıyor. Çiftçinin devlete bir borcu yok, aksine devletin çiftçiye borcu bulunmaktadır.” ifadelerini kullandı.

ENGELLİ HAKLARI ÜZERİNE BİLDİRİMLER

Bu haftanın Engelliler Haftası olduğunu hatırlatan Dervişoğlu, engelli vatandaşların yasal haklarının önemine vurgu yaptı. “Engelli bireyler eğitim, istihdam, ulaşım gibi birçok alanda sorunlarla karşılaşıyor. Kaldırımların erişilebilir olmaması ve toplu taşımanın bu duruma uygun hale getirilmemesi kabul edilemez” dedi.

KAMUOYUNA AÇIK GÖRÜŞMELER

Dervişoğlu, toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin Cumhurbaşkanı ile görüşüp görüşmediği sorusuna “Eğer biriyle görüşürsem mutlaka kamuoyuna duyururum. Siyaset adamı olarak saklayacak bir şeyim yok” şeklinde yanıt verdi.

SİYASİ AHLAK VURGUSU

Afyonkarahisar Belediye Başkanı’nın partisini değiştirmesi üzerine de değerlendirmelerde bulunarak, “Türkiye’nin bir siyasi ahlak yasasına ihtiyacı var. Seçmenin iradesini zedeleyen eylemlerin önlenmesi gerektiğine inanıyorum” dedi.

İYİ PARTİ GENÇLİK KOLLARI’NDAN ANLAMLI EYLEM

Öte yandan, İYİ Partili milletvekilleri, 19 Mayıs dolayısıyla toplantıda koltuklarını gençlik kollarının üyelerine bıraktı ve toplantıyı ayakta izleyerek önemli bir mesaj verdiler.