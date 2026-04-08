Dervişoğlu’ndan Türkiye’deki Ekonomik Durum ve Güvenlik Sorunları Uyarısı

Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda gerçekleştirdiği konuşmada, İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki polis noktasına düzenlenen terör saldırısında yaralanan polislere “geçmiş olsun” dileklerini sundu.

POLİS HAFTASI VE GÜVENLİK SORUNLARI

10 Nisan Polis Haftası’nı kutlayan Dervişoğlu, emniyet mensuplarının karşılaştığı sorunları gündeme getirdi. Polis intiharlarına işaret ederek, bu konuda hükümetin gerekli önlemleri alması gerektiğini belirten Dervişoğlu, “Özlük haklarında beklenen iyileştirmeler yapılmamıştır. Maaşlar yerlerde sürünmektedir. Sicil sorunu da yıllardır çözülmemiştir. Polisimiz, sadece başınız dara düştüğünde aklınıza geliyor.” ifadelerini kullandı.

İRAN’DA SAVAŞIN ETKİLERİ

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş konusuna da değinen Dervişoğlu, önceki gece açıklanan ateşkese rağmen belirsizliğin sürdüğünü vurgulayarak, “Meselenin yalnızca iki devlet arasındaki askeri bir çatışma değil, İran’ın iç yapısını sarsan ve onu çözülmeye iten pek çok sonuç doğurma ihtimali yüksektir. İran’daki kriz bir iç savaşa dönüşebilir. Böyle bir iç savaş yalnızca rejim değişikliği yaratmaz, İran’ı dağıtabilir.” dedi. Ayrıca, bu durumun Türkiye için oluşturduğu tehlikeleri de belirterek, “Böylesi bir çözülme yanı başımızda bir güç boşluğu doğurur.” ifadesini kullandı.

NATO KARARGAHI VE TÜRK ORDUSU

Türkiye’de kurulması öngörülen NATO Karargahı hakkında da konuşan Dervişoğlu, bu ordunun Türk subayları tarafından yönetilmesi gerektiğini vurguladı. Tahsis edilecek Türk askerlerinin ordunun yarısını oluşturması gerektiğine dikkat çeken Dervişoğlu, “İlk gelen takviye birlikleri de ordudaki Türk ağırlığını bozmamalıdır. Bu kuvvet, NATO’nun güney kanadının güvenliğinden sorumlu olacak ve karakterini Türk Silahlı Kuvvetleri oluşturmalıdır.” şeklinde konuştu.

EKONOMİK GÜVENLİK VE ENERJİ POLİTİKALARI

Dervişoğlu, Türkiye’nin ekonomik durumuna da değindi. Dışarıdaki savaşların iç politikadaki etkilerine dikkat çekerek, “Ekonomi de giderek kırılgan hale geliyor.” ifadesini kullandı. Petrol fiyatlarının yükselmesinin nakliyeyi zor duruma soktuğunu söyleyen Dervişoğlu, birçok ülkede bu konuda tedbirler alındığını, ancak Türkiye’nin geç kaldığını savundu. Enerji tasarrufu için öneriler sunan Dervişoğlu, güvenlik ve vergi indirimlerinin önemine vurgu yaptı.

ENFLASYON RAKAMLARI VE SEÇİM TALEBİ

Marta ait açıklanan enflasyon rakamlarını eleştiren Dervişoğlu, hesap yönteminin değiştirilerek gerçeklerin çarpıtıldığını öne sürdü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ara seçim önerisine de yanıt veren Dervişoğlu, “Biz ‘hemen seçim’ diyoruz ancak bu bir gösteri için değil, gerçek bir ihtiyaçtır.” dedi. Yönetim sorunlarının dönüştüğü duruma işaret eden Dervişoğlu, seçimin, gerçeklerin saklanmadığı bir süreçle sonuçlanması gerektiğini belirtti.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMELERİNE TEPKİ

TBMM Genel Kurulunda görüşülen sosyal medya düzenlemelerine de tepki gösteren Dervişoğlu, kimlik numarası zorunluluğunun getirilmesine karşın bu bilgilerin güvenliğinin kime emanet edileceğine dair endişelerini dile getirdi. “Bunu bir müeyyideye tabi kılamayız.” diyen Dervişoğlu, özgürlük alanlarının yok edilmek istenmesini eleştirdi.

HOBİ BAHÇELERİ VE TARIM

Hobi bahçelerine yönelik düzenlemelere de dikkat çeken Dervişoğlu, “Hayat pahalılığı aldı başını gidiyor, şimdi de hobi bahçelerine yönelik kısıtlamalar getiriliyor.” diyerek, bu alanların amacına uygun kullanıldığını vurguladı. “Pandemi gibi olaylar olunca buralar nefes alacak yer olarak kalıyor.” ifadesiyle, bahçelerin tarıma zarar vermediğini ve aksine fayda sağladığını ifade etti.

Dervişoğlu, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, Türkiye’nin erken seçime ihtiyaç duyduğunu belirtti.