İşgücü Piyasasında En Fazla Yerleştirme Sağlanan Meslekler

Türkiye’de işgücü piyasası, 2025 yılı sonu itibarıyla kadın ve erkek çalışanlar arasında en dengeli seviyeye ulaşıyor. İŞKUR’un verileri, 2,3 milyondan fazla iş arayanla birlikte piyasadaki güncel durumu gözler önüne seriyor. Bu veriler, iş arayanların hangi meslek dallarına yöneldiğini ve eğitim durumuna göre iş bulma eğilimlerini de ortaya koyuyor.

EN FAZLA İŞE ALIM YAPILAN MESLEKLER

Geçen yıl İŞKUR aracılığıyla en çok işe yerleştirilen meslekler arasında, silahsız özel güvenlik görevlisi 76.689 kişiyle zirvede yer alıyor. Turizm ve otelcilik elemanları 75.473 kişiyle ikinci sırayı alırken, reyon görevlileri 52.439 kişiyle üçüncü sırada bulunuyor. Diğer öne çıkan meslekler ise şöyle sıralanıyor: güvenlik görevlisi: 40.521, garson: 37.851, market elemanı: 36.610, konfeksiyon işçisi: 32.930, elle çalışan diğer imalat işçileri: 32.245, satış elemanı: 26.390 ve çağrı merkezi müşteri temsilcisi: 23.984. Bu mesleklerin, İŞKUR’a bildirilen açık iş ilanlarında da en fazla talep gören alanlar arasında olması dikkati çekiyor.

SON 5 YILDA 6,8 MİLYON KİŞİ İSTİHDAM EDİLDİ

2021–2025 arasındaki dönemde İŞKUR aracılığıyla toplam 6.857.457 kişi işe yerleştirildi. Bu kişilerin 84.804’ü kamu sektöründe, 6.772.653’ü ise özel sektörde görev aldı. İşe yerleşenlerin 4.278.634’ünü erkekler, 2.578.823’ünü ise kadınlar oluşturuyor.

LİSE MEZUNLARI İŞ BULMADA ÖNE ÇIKIYOR

Geçen yıl işe yerleştirilenler içinde en büyük grubu 654.494 kişiyle ortaöğretim (lise) mezunları oluşturdu. Bu grubu 495.445 kişiyle ilköğretim mezunları takip ederken, 156.754 kişi önlisans ve 135.899 kişi ise lisans mezunlarından oluşuyor.