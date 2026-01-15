Derya Çayırgan Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

İBB SORUŞTURMASI DERİNLEŞİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürütmekte olduğu uyuşturucu ve İBB soruşturması kapsamındaki çalışmalar sürüyor. Yapılan işlemler neticesinde her iki soruşturma çerçevesinde toplamda 19 şüpheli gözaltına alındı.

DERYA ÇAYIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Rabia Karaca’nın ifadeleri, İBB’ye ilişkin yolsuzluk davasında yeni gelişmelere kapı araladı. Bu kapsamda eski voleybolcu Derya Çayırgan, İBB soruşturması çerçevesinde Mali Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ADLİ KONTROL KARARI VERİLDİ

Savcılıkta ifadesi alınan Çayırgan, “suçtan kaynaklanan mal varlığını değerlerini aklama” suçu üzerine “konutu terk etmemek” ve “yurt dışına çıkmama” şeklinde adli kontrol istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Çayırgan, ev hapsi ile yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Gözaltına alınma sebebi, uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Rabia Karaca’nın ifadeleri olarak belirtildi. Karaca, İBB’nin döküm sahaları üzerinden elde edilen rant iddialarını gündeme getirmiş, bu alanların firari sanık Murat Gülibrahimoğlu tarafından usulsüz şekilde kullanıldığını öne sürmüştü. İfadelere göre Ekrem İmamoğlu’nun ismi de geçiyordu.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Derya Çayırgan’ın savcılıkta verdiği ifadede, kendisine yöneltilen suçlamaları reddediyor. Çayırgan, Ekrem İmamoğlu ile yüz yüze hiç görüşmediğini belirterek, “Telefonla aramalarım oldu ancak kendisi telefonları açmadı. 2023 yılında PTT’ye transfer olduktan sonra Ekrem İmamoğlu Ankara’ya geldiğinde 3 ya da 4 kere kendisini otelde kaldığı için ziyaret ettim.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Çayırgan, 2020 veya 2021 yıllarında Taksim’de İmamoğlu ile karşılaştığını ve “Merhaba başkanım, nasılsınız?” şeklinde selamlaştıklarını kaydederek, “Kendimin milli voleybolcu olduğumu, Galatasaray’da oynadığımı söyledim. Kalabalıkta sohbet ettik, kendisini makamında ziyaret etmek istediğimi söyledim.” dedi.

EKREM İMAMOĞLU’NDAN YARDIM TEKLİFİ

Çayırgan, Ekrem İmamoğlu’nun voleybol kariyerini sonlandırmasının ardından İBB’nin spor yönetiminde çalışmak isteyip istemediğini sorduğunu da belirtti. “Ben de voleybolu bıraktıktan sonra neden olmasın dedim. Buradan çıkarken sağ kolu olarak Mustafa Akın ile tanıştırdılar.” diyerek İmamoğlu’nun kendisine bir ihtiyacı olduğunda arayabileceğini söylediği iddiasında bulundu.

PARA HAREKETLERİ AÇIKLANDI

MASAK raporlarında yer alan para hareketleri hakkında da bilgi veren Çayırgan, 2021 yılı öncesi kazançlarını bankaya yatırmadığını, sonraki dönemde birikimlerinin bir kısmını dövize çevirerek hesaplarına aktardığını ifade etti. 16 Haziran 2023 tarihinde hesabına yatırılan 50 bin euronun kişisel birikimlerinden oluştuğunu ve bu paranın satın aldığı ev için kullanıldığını kaydetti. Ayrıca Çayırgan, Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz ve Murat Gülibrahimoğlu’nu tanımadığını belirtti.

UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Uyuşturucu soruşturması kapsamındaki gözaltlar ise devam ediyor. Bu doğrultuda 18 kişinin gözaltına alındığı, şüphelilere “uyuşturucu ticareti”, “uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak” ve “fuhşa teşvik etmek” gibi suçlamaların yöneltildiği bildirildi. Soruşturma dahilinde eski futbolcu Ümit Karan da gözaltına alındı ve kendisine Adli Tıp Kurumu’nda saç ve kan örnekleri alındı.