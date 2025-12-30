Destek Patent 2026 Hedefini Global Büyüme Üzerine Şekillendiriyor

Türkiye’de fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda öncü firmalardan biri olan Destek Patent, 2026 yılı stratejik planını ulusal ve uluslararası rekabet şartlarına göre yeniden şekillendiriyor. Şirket, firmaların doğru pozisyonlandırılması, uluslararası büyüme stratejileri ile dijital platformlarda etkili koruma yöntemleri geliştirmesi gerektiğine vurgu yapıyor. 2026 yılında, hem Türkiye hem de dünya genelinde daha kapsamlı bir danışmanlık modeli sunmayı planlıyor.

MARKALARIN BÜYÜMESİ İÇİN YENİ YÖNTEMLER

Günümüzde markaların büyüme süreçleri yalnızca tescil işlemleriyle sınırlı kalmıyor. Pazar analizi, ihracat hedeflerinin stratejik planlaması ve farklı ülkelerin mevzuatlarına uygun marka koruma politikaları da bu sürecin önemli parçalarını oluşturuyor. Destek Patent, bu ihtiyacı merkeze alarak 2026 yılında firmalara şeffaf, ölçülebilir ve ihtiyaç odaklı hizmet sunmayı amaçlıyor.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİ VE YENİ FIRSATLAR

Destek Patent CEO’su Faruk Yamankaradeniz, 2026 itibarıyla yeni ülkelere açılmayı ve mevcut uluslararası iş birliklerini genişleterek müşterilerine daha güçlü operasyonel bir ağ oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. “Bugünün dünyasında markalar yalnızca rekabet etmiyor; her gün biraz daha hızlanan bir yarışın içinde yön bulmaya çalışıyor. Küresel rekabet koşulları, artık markaları sadece korumayı değil, doğru hamlelerle büyütmeyi zorunlu kılıyor. İşte tam bu noktada Destek Patent olarak 2026 planlarımızın merkezine ‘Potansiyelini Keşfet’ anlayışını yerleştirdik,” ifadelerini kullandı.

GELECEĞİN REKABET AVANTAJLARI

“Çünkü bize göre potansiyel, yalnızca bugünkü gücü görmek değil; henüz adım atılmamış pazarları, fark edilmemiş fırsatları ve gelecekteki rekabet avantajlarını da cesaretle hayal edebilmektir. Yıllardır en çok önem verdiğimiz şey değişmedi: Her markanın hikâyesi farklıdır. İş modeli, sektör dinamikleri, ihracat hedefleri… Hepsi kendine özgüdür ve bu nedenle tek tip çözümlerle gerçek büyüme ve koruma sağlanamaz.” Şirket, her müşterisi için özel bir yol haritası oluşturmakta kararlı.

ULUSLARARASI PAZARLARA EŞİTLİK VE SÜRDÜREBİLİRLİK

Hedefleri, şirketlerin uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştırmanın ötesine uzanıyor. “Asıl amacımız, onların farklı coğrafyalarda sağlam, sürdürülebilir ve uzun vadeli bir büyüme kurmalarına eşlik etmek.” ifadeleriyle bu doğrultudaki kararlılıklarını ifade ettiler. Destek Patent, uluslararası iş birliklerini genişletmekte ve danışmanlık modelini küresel ölçekte değişen ihtiyaçlara göre yeniden şekillendirmekte.

KÜRESEL MARKA GÜÇLENDİRME

“Uluslararası pazarlara açılmak isteyen şirketlerin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri, farklı ülke mevzuatlarını anlamak ve bu mevzuatlara uygun bir marka koruma politikası oluşturmak. Türkiye, İsviçre, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Birleşik Krallık ofislerimizle global rehberlik sağlıyoruz.” Destek Patent, dünya genelinde 195 farklı ülkede portföyündeki firmaları temsil ederken, faaliyet gösterdikleri ülkelerin sosyokültürel yapıları ve hukuki düzenlemeleri ile tam uyum sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

TEKNOLOJİK ALTYAPI VE İNSAN KAYNAĞI GÜÇLENDİRİLMESİ

Sınai hakların tescil süreçleri ulusal ölçeğe bağlı olduğundan, dünya genelinde etkin olabilmenin yolu her ülkenin sınai mülkiyet hakları ofislerinin farklı yaklaşımlarını iyi bilmekten geçiyor. 40 yılı aşkın tecrübeleri ile bu farklı yaklaşımlara hâkim olduklarını ifade eden şirket, hedefleri doğrultusunda insan kaynağını katma değerli işlemlere odaklayarak teknolojik altyapılarını geliştirmeyi sürdüreceklerini belirtiyor. 2026 yılında Destek Patent’in sektöründe öncü, yenilikçi ve küresel bir şirket olarak itibarını korumayı hedefliyor.