TFF Avrupa Kupalarına Katılacak Takım Sayısını Açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, gelecek sezon için Avrupa kupalarına katılacak takım sayısını açıkladı.

5 TAKIM KATILIM GÖSTERECEK

Federasyonun yaptığı resmi açıklamada, “UEFA’nın katılım listesine ilişkin sirküleri uyarınca, 2026-2027 sezonunda ülkemiz, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2 takım, UEFA Avrupa Ligi’nde 2 takım ve UEFA Konferans Ligi’nde 1 takım olmak üzere toplam 5 takım ile temsil edilecektir.” denildi. Açıklamaya göre, sıralamaya göre takımların Avrupa kupalarına katılım şekli belirlenmiş durumda. Süper Ligi ilk sırada tamamlayan takım UEFA Şampiyonlar Ligi’ne Lig Aşaması’ndan, ikinci sırada bitiren takım ise 2. Eleme Turu’ndan katılacak.

KATILIM ŞARTLARI BELİRLENDİ

Ayrıca Türkiye Kupası Şampiyonu’nun UEFA Avrupa Ligi’ne Play-Off Turu’ndan katılması ve Süper Ligi üçüncü sırada tamamlayan takımın UEFA Avrupa Ligi’ne 2. Eleme Turu’ndan katılması söz konusu. Süper Ligi dördüncü sırada bitiren takım, UEFA Konferans Ligi’ne 2. Eleme Turu’ndan katılma hakkına sahip olacak. Türkiye Kupası Şampiyonu olan takım, eğer Süper Ligi 3. sırada tamamlarsa, UEFA Avrupa Ligi’ne Play-Off Turu’ndan ve Süper Ligi dördüncü sırada bitirirse yine aynı turnuvaya Play-Off Turu’ndan katılacak. Bu durumda süper ligde beşinci sırada yer alan takım UEFA Konferans Ligi’ne 2. Eleme Turu’ndan dahil olacak.

DEĞİŞİKLİKLERE DİKKAT

Bunun yanı sıra, UEFA’nın kulüpler arası müsabakalara katılım şartlarında gerçekleştireceği değişiklikler de uygulanacak. Sportif başarı ile kupa mücadelesine katılma hakkı elde eden ancak UEFA’nın katılım kriterlerine uymadığı için elemelerde yer alamayan takımlar, bu kriterleri karşılamak koşuluyla ligdeki takip eden diğer takımlarla değiştirilecek.