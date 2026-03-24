Nazillispor Maçta Geri Düşüp Sahadan Çekildi

TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta amatör lige düşmesi kesinleşen Nazillispor, iç saha maçında Eskişehir Anadolu’ya 12-0 mağlup durumdayken maçı terk etti. Pamukören Sahası’nda oynanan karşılaşmada, konuk ekip ilk yarıda 45 dakikada 11 gol bularak büyük bir üstünlük sağladı. Karşılaşmanın 47. dakikasında gelen golle fark 12’ye çıkınca, ev sahibi ekip oyuna devam etmemeyi tercih etti.

GOL REKORU KIRILIYOR

Eskişehir Anadolu’nun gollerini atan oyuncular şu şekilde sıralandı: 2. dakikada Berat, 22 ve 47. dakikalarda Rahmi Anıl, 23 ve 41. dakikalarda Ramazan Keskin, 26, 27 ve 30. dakikalarda Burak Temir, 35 ve 43. dakikalarda Recep Aydın, son olarak 36 ve 45. dakikalarda Mert Yusuf Torlak. Nazillispor, sezonun ikinci yarısında alt yapı oyuncularından oluşan kadrosuyla zorlu maçı geçirmekteydi ve daha önceki haftalarda Karşıyaka’ya 10-0, Kütahyaspor ile Eskişehirspor’a 8-0, Ayvalıkgücü Belediyespor’a 8-1 ve Balıkesirspor’a da 8-0 mağlup olmuştu.

