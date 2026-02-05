Kasımpaşa’nın Yeni Sahibi Kazancı Holding Oldu

kasimpasa-nin-yeni-sahibi-kazanci-holding-oldu

Kasımpaşa, Süper Lig’deki sıkıntılı günlerini geride bırakıyor.

KULÜBÜN YENİ SAHİBİ BELLİ OLDU

Kasımpaşa, daha önce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilmişti. Yapılan açıklamalara göre, kulüp kayyumluğun ardından TMSF’den çıkarak yeni bir döneme adım atıyor. Hisselerin, iş insanı Cemil Kazancı’nın liderliğindeki Kazancı Holding tarafından alındığı bilgisi paylaşıldı.

KAZANCI HOLDİNG ALDI

Uzman muhabirlerin aktardığına göre, Kasımpaşa’nın TMSF yönetimindeki süreci sona erdi ve kulüp artık Kazancı Holding’in yönetiminde. Ayrıca, yeni başkanlık için Davut Dişli’nin atandığı duyuruldu.

YENİ BAŞKAN DAVUT DİŞLİ

Kulüp başkanlığına getirilen Davut Dişli, Sakarya kökenli bir iş insanı olup, spor camiasındaki deneyimini Fenerbahçe kulübündeki yöneticilik görevinden kazandı. Kulüp, bu yeni yönetimle birlikte yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

52 Şüpheli Hakkında Şike İddianamesi Hazırlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbolun bahis ve şike iddialarıyla ilgili 5 tutuklu olmak üzere 52 şüpheliye yönelik iddianame düzenledi.
Gündem

İzmir’de Buca Belediyesi’ne Rüşvet Operasyonu Gerçekleşti

İzmir'de CHP'li Buca Belediyesi'nde rüşvet iddiaları üzerine 28 kişiye gözaltı kararı çıkartıldı, bunlar arasında Ruhsat ve Denetim Müdürü de bulunuyor.
Gündem

Bitcoin Dibe Vurdu: 70 Bin Doların Altında

Bitcoin, Kasım 2024'ten bu yana en düşük seviyeye düştü. ABD Hazine Bakanı'nın Bitcoin desteklemeyeceklerini açıklaması satışları artırdı.
Gündem

Çinli Milyarder Bian Ximing Gümüşte 3 Milyar Dolar Kazandı

Altın ticaretinden 3 milyar dolar kazanan Çinli yatırımcı, şimdi gümüş piyasasında dikkat çekici bir bahis yapmaya hazırlanıyor.
Gündem

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Tom Barrack ile Görüşme Gerçekleştirdi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu buluşma, iki ülke arasındaki ilişkiler bağlamında dikkat çekiyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.