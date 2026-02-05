Kasımpaşa’nın Yeni Sahibi Kazancı Holding Oldu

Kasımpaşa, Süper Lig’deki sıkıntılı günlerini geride bırakıyor.

KULÜBÜN YENİ SAHİBİ BELLİ OLDU

Kasımpaşa, daha önce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilmişti. Yapılan açıklamalara göre, kulüp kayyumluğun ardından TMSF’den çıkarak yeni bir döneme adım atıyor. Hisselerin, iş insanı Cemil Kazancı’nın liderliğindeki Kazancı Holding tarafından alındığı bilgisi paylaşıldı.

KAZANCI HOLDİNG ALDI

Uzman muhabirlerin aktardığına göre, Kasımpaşa’nın TMSF yönetimindeki süreci sona erdi ve kulüp artık Kazancı Holding’in yönetiminde. Ayrıca, yeni başkanlık için Davut Dişli’nin atandığı duyuruldu.

YENİ BAŞKAN DAVUT DİŞLİ

Kulüp başkanlığına getirilen Davut Dişli, Sakarya kökenli bir iş insanı olup, spor camiasındaki deneyimini Fenerbahçe kulübündeki yöneticilik görevinden kazandı. Kulüp, bu yeni yönetimle birlikte yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.