Dev Operasyon: 13 İlve 1220 Polisle Dolandırıcılık Ağı Çökertildi

Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen başlatılan soruşturma çerçevesinde, Asayiş Daire Başkanlığı ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkiye’de “iletişim yoluyla dolandırıcılığın merkezi” olarak bilinen bölgeyi hedef alan bir operasyon gerçekleştirdi.

13 İLDE 213 EKİP VE 1220 POLİSLE DEV OPERASYON: 149 GÖZALTI

Sabahın erken saatlerinde, Şanlıurfa, Akçakale ve Harran ilçelerine odaklanılarak, 1200 şüpheliden oluşan suç örgütüne karşı 13 ilde eş zamanlı bir operasyon yapıldı. 213 ekip ve 1220 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, yapılan aramalarda örgütün sadece dolandırıcılık faaliyetleri değil, aynı zamanda silahlanma ve uyuşturucu trafiği ile de bağlantılı olduğu tespit edildi. Arama işlemleri sırasında 5 ruhsatsız tabanca, 5 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, yüzlerce fişek, çok sayıda dijital materyal, ziynet eşyası ve narkotik maddeler ele geçirildi. Soruşturmanın ilk aşamasında belirlenen 185 şüpheliden 149’u gözaltına alındı.

1 MİLYAR 50 MİLYON LİRA DEĞERİNDE SERVETE EL KONULDU

Operasyonun mali boyutu, suç örgütünün ulaştığı dehşet verici rakamları ortaya koydu. MASAK verileri ışığında, dolandırıcılık suçundan elde edilen ve farklı yöntemlerle aklandığı tespit edilen toplam değeri 1 milyar 50 milyon lira olan 237 lüks araca ve 93 taşınmaza (daire, arsa, iş yeri) adli makamlar tarafından el konuldu. Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının iş birliğiyle gerçekleştirilen operasyon, “Türkiye Yüzyılı” vaadi çerçevesinde suçla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğinin bir göstergesi oldu. Gözaltına alınan 149 şüphelinin ifade işlemleri sürerken, Başsavcılık tarafından oluşturulan 1200 kişilik liste üzerindeki diğer kişilere yönelik adli sürecin de derinleşerek devam edeceği öğrenildi.