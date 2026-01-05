Dev Orkinos 3,2 Milyon Dolara Rekor Fiyata Satıldı

Tokyo’DA GELENEKSEL BALIK MEZATI GERÇEKLEŞTİ

Japonya’nın başkenti Tokyo’daki Toyosu Balık Hali, her yıl geleneksel olarak düzenlenen balık mezatına ev sahipliği yaptı. Etkinlikte farklı bölgelerden yakalanan değerli balıkların sergilendiği mezatta, Aomori eyaletinin Oma kasabası açıklarında avlanan 243 kilogramlık mavi yüzgeçli orkinos, 510,3 milyon yen (yaklaşık 3,2 milyon dolar) gibi bir rekor bedelle satıldı.

KİLOGRAM BAŞINA 13 BİN DOLAR ÖDENDİ

Doğaüstü teklif vererek dev mavi yüzgeçli orkinosun sahibi olan “Kiyomura Corp.” isimli firma, kilogram başına 2,1 milyon yen (yaklaşık 13 bin dolar) ödedi. “Kiyomura Corp.” balığın yüksek fiyatına rağmen, kendi restoran zinciri “Sushizanmai” şubelerinde bu lezzeti normal menü fiyatıyla sunacaklarını bildirdi. Firmanın başkanı Kiyoshi Kimura, yeni yılın ilk orkinosunun onlara şans getirmesini umduğunu ifade ederek, “Umuyoruz ki mümkün olduğunca çok insan bu balığın tadını çıkarabilir” dedi.

REKOR YENİDEN KIRILDI

Tokyo’daki geleneksel yeni yıl mezatında, 2019 yılındaki önceki rekor tekrar kırılarak zamansız bir başarıya imza atıldı. Söz konusu dönemde 278 kiloluk bir mavi yüzgeçli orkinos, 333,6 milyon yene (yaklaşık 2,1 milyon dolar) satılmıştı.