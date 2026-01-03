Dev Orkinos Balığı Erzincan’da Vatandaşların İlgisini Çekti

dev-orkinos-baligi-erzincan-da-vatandaslarin-ilgisini-cekti

Erzincan’da Balık Tezgahında Eşsiz Görüntü

Erzincan’da balık tezgahlarında ilginç bir olay yaşanıyor. Atlantik Okyanusu’ndan yakalanan ve 3 metre uzunluğa, 365 kilogram ağırlığa sahip dev bir orkinos balığı, şehir merkezinde sergilenmeye başlandı. Balıkçı Yakup Lök’ün tezgahında bulunan orkinos, iri yapısı ve büyüklüğüyle hemen dikkatleri üstüne çekti.

Dev Balık, Vatandaşların İlgi Odağı

Tezgahın etrafında toplanan vatandaşlar, dev balığı yakından incelemek için cep telefonlarıyla fotoğraf çekmeye başladı. Orkinosun satışının sipariş usulü ile gerçekleştirileceği öğrenilirken, kilogram fiyatının 500 TL olarak belirlendiği duyuruldu. Sergileme işlemi tamamlandıktan sonra balığın parçalanarak satışa sunulacağı kaydedildi.

Yakup Lök: “Orkinosu Erzincan Halkıyla Buluşturmanın Mutluluğunu Yaşıyoruz”

Balıkçı Yakup Lök yaptığı açıklamada, “Atlantik Okyanusu’ndan gelen 265 kiloluk orkinosu Erzincan halkıyla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şu an sipariş alıyoruz. Sergileme tamamlandıktan sonra balığı keserek vatandaşlarımıza ulaştıracağız” ifadelerini kullandı.

