Dev Uyuşturucu Operasyonunda 638 Tutuklama Gerçekleşti

Bakanlık, son 10 gün içerisinde 75 ilde “uyuşturucu madde satıcılarına” yönelik düzenlenen polis operasyonları hakkında bilgi verdi.

4 BİN 950 PERSONEL KATILDI

Bu doğrultuda; Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonuyla, İl Emniyet Müdürlükleri tarafından 75 ilde toplamda 1.980 ekip, 4 bin 950 personel, 21 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeğiyle operasyonlar gerçekleştirildi.

YÜZLERCE KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen bu operasyonlar sonucunda 767 kilogram uyuşturucu madde ve 3 milyon 340 bin 726 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1.319 şüpheli yakalandı ve bunlardan 638’i tutuklandı, 174’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam etmekte.

“ÜLKE GENELİNDE ETKİN VE KESİNTİSİZ ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYORUZ”

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada; “Gençlerimizi ve toplum sağlığını hedef alan zehir tacirlerine karşı operasyonlarımızı, ülke genelinde etkin ve kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.