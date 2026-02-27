Devlet Aylık Ödemeleri İçin Gelir Şartını Belirledi

devlet-aylik-odemeleri-icin-gelir-sartini-belirledi

Kamuoyunda “Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Programı” olarak bilinen vatandaşlık maaşı uygulaması ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Programın detaylarına ulaşıldı.

ŞARTLAR BELİRLENİYOR

Bu programdan yararlanabilmek için aranan ilk şart, ailedeki toplam gelirin net asgari ücretin üçte birinden daha az olması. Güncel asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamalarda, toplam gelirin 9 bin 358 lirayı geçmemesi gerekecek.

AİLE DESTEĞİ İÇİN ÜÇ SEÇENEK VAR

Ailelere sağlanacak nakdi destek, asgari ücretin yüzde 20’si oranında belirlenecek. Konut ve çocuk yardımları ile ilgili ek desteklerin verilmesi de planlanıyor. Konut desteği çerçevesinde, asgari ücretin yüzde 15’i kadar elektrik, doğalgaz, barınma ve yakacak yardımı gerçekleştirilecek. Çocuk yardımı için ise asgari ücretin yüzde 5’i oranında bir destek sağlanması öngörülüyor. Alternatif senaryolardan biri, desteğin asgari ücretin yüzde 17’si şeklinde belirlenmesi; bu durumda konut desteği yüzde 12, çocuk yardımı ise yine yüzde 5 oranında olacak. Üçüncü senaryoda destek oranı asgari ücretin yüzde 15’i olarak belirlenirken, konut yardımı için yüzde 10, çocuk yardımı için ise yüzde 5 oranında destek sunulması düşünülüyor.

YARDIMLAR TEK KARTLA DAĞITILACAK

Tüm bu yardımlar, tek bir kart üzerinden sağlanacak. Sosyal yardımların bir kısmı nakit olarak çekilebilecekken, bir diğer kısmı gıda ve temizlik gibi ihtiyaçlar için indirimli olarak kartla karşılanabilecek.

