Devlet Bahçeli’den Amedspor’a Süper Lig Tebriği

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ’DEN AMEDSPOR’A TEBRİK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amedspor’un Süper Lig’e çıkmasını büyük bir memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Mesajında, “1990 yılında kurulmuş olan Amedspor’un, Türk sporuna kattığı renk, heyecan ve yeni bir solukla, kulüp tarihinin en önemli aşamasını kaydetmesini sevgiyle karşılıyorum” şeklinde ifadelerde bulundu.

AMEDSPORUN BAŞARISI DİYARBAKIR’IN DEĞERİNİ ARTIRACAK

Bahçeli, Amedspor’un Süper Lig’e yükselmesinin ardından Kulüp Başkanı Nahit Eren’e gönderdiği mesajda, “Bu anlamlı başarıyı Diyarbakır’ımız ve Türk futbolu açısından kıymetli bir gelişme olarak değerlendiriyorum” dedi. Ayrıca, bu sportif başarıyla Diyarbakır’ın sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan canlanmasını umduğunu belirtti.

‘FAIR PLAY RUHUNUN ÖNEMİNE VURGU YAPTI’

Diyarbakır’ın tarihi ve kültürel zenginliklerine vurgu yapan Bahçeli, “Futbol kulübünüzün Süper Lig’e yükselmesi şehrimizin marka değerinin güçlenmesine, gençlerimizin spora yönelmesine ve futbolun birleştirici özelliğinin geniş kitlelere ulaşmasına katkı sunacaktır” dedi. Bahçeli, Amedspor’un Süper Lig yolculuğunda fair play ruhunu ve sporcu ahlakını önceliklendiren bir anlayışla hareket ederek Türkiye’nin huzur ortamına olumlu katkılar sağlayacağına inandığını ifade etti. Teşekkürlerini ilettiği mesajında, “Amedspor’un elde ettiği bu tarihi başarıda emeği geçen tüm teknik heyeti, futbolcuları, kulüp çalışanlarını ve taraftarları ayrı ayrı tebrik ediyorum. 2026-2027 sezonunun Amedspor’a, Diyarbakır’ımıza ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum” diye belirtti.