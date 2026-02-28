Orta Doğu Hava Trafiği Kritik Şekilde Değişti

SİVİL UÇUŞLARDAKI OLUMSUZ ETKİLER

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik ani askeri harekâtı, sivil havacılık üzerinde büyük bir etki yarattı. Saldırı anında havada bulunan pek çok uçak rotalarını değiştirmek zorunda kaldı ve İran hava sahası tamamen boşaltıldı. OIIX/Tahran olarak adlandırılan uçuş bilgi bölgesi kapatılırken, havacılık yetkilileri çatışma alanının Basra Körfezi ve Umman Denizi’ne yayılabileceği uyarısını yaparak, NOTAM’lar duyurdu. Ayrıca ORBB/Bağdat uçuş bölgesi, OBBB/Bahreyn uçuş bölgesi ve OTDF/Doha FIR’ları da kapatıldı. LLLL/Tel Aviv FIR bölgesi de sınırlı hizmet vermeye başladı. Tüm bu gelişmeler, Orta Doğu’nun merkezi havayolu koridorlarının tamamen bloke olmasına neden oldu. Şu an hava trafiği, Suudi Arabistan üzerinden güneyde BAE ve Umman’a veya kuzeyde Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan’a yönlendiriliyor. Suudi Arabistan ve Kafkasya hava sahasında önemli rota değişiklikleri gözlemleniyor. Kafkas koridorunun ardından Türk hava sahası, dünya genelindeki tüm uçaklara hizmet vermekte.

SEFERLER İPTAL EDİLİYOR

Türk Hava Yolları ve AJet, bölgedeki ülkelere düzenledikleri seferleri iptal etti. Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün seferlerinin 2 Mart 2026’ya kadar iptal edildiğini açıkladı. Ayrıca, bugün gerçekleştirilecek olan Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman seferlerinin de yapılmayacağını belirtti.

İPTAL EDİLEBİLECEK SEFERLER

Üstün, “Hava sahasındaki gelişmeler anlık şekilde takip edilmekte olup ilave sefer iptalleri söz konusu olabilecektir.” dedi. Bununla birlikte, bölgedeki uçuşları olan yolculara, Türk Hava Yolları’nın resmi web sitesinden güncel bilgileri kontrol etmeleri önerildi. AJet’te de benzer şekilde sefer iptalleri yaşandı; şirketin 28 Şubat-2 Mart tarihleri arasında düzenleyeceği İran, Irak, Suriye ve Lübnan seferleri ile bugün planlanan Birleşik Arap Emirlikleri seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

İRAN’DA HAVA SAHASI BOŞALTILDI

Operasyonun başlamasının ardından İran hava sahası, yaklaşık 10 dakika içinde tamamen boşaltıldı. İran ve Irak hava sahaları tamamen kapatılırken, Ürdün hava sahası da bir süreliğine kapalı kaldı. Ancak Ürdün, daha sonra belirli koridorlardan geçişe izin vermeye başladı. Suriye hava sahası da tamamen kapatıldı fakat bazı koridorlardan geçişe izin verilmeye devam ediliyor. Bölgedeki ülkeler, hava sahalarının kapatıldığına dair NOTAM’lar yayımlamaya başladı.