Devlet Bahçeli İstanbul’daki Terör Saldırısına Tepki Gösterdi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamalarda bölgesel durumlar ve İstanbul’daki terör saldırısına dair dikkat çekici yorumlarda bulundu.

BÖLGESEL BARIŞTA KRİTİK EŞİK

Bahçeli, bölgesel ve küresel barışın sağlanması adına önemli bir noktada olunduğunu vurgulayarak, “Bölgesel ve küresel barış adına kritik bir eşikte, ABD ile İran arasında sağlanan iki haftalık geçici ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Savaşın genişlemesini önlemeye yönelik her diplomatik adım, insanlığın ortak vicdanında karşılık bulmaktadır. Türkiye başta olmak üzere bölgedeki sağduyulu devletlerin yapıcı ve uyarıcı girişimleri, aklıselim diplomasinin hâlâ canlı olduğunu göstermektedir.” dedi.

DİYALOG ÖNEMİ VURGULANDI

Tarafların karşılıklı irade beyanlarının çatışma riskini belli ölçüde azalttığını ifade eden Bahçeli, “Ancak Lübnan sahasına dair istisnalar, meselenin tam anlamıyla çözülmediğini göstermektedir. Türkiye; barışa, istikrara ve adil bir uluslararası düzene yöneliktir. Kalıcı çözüm yolu ise diyalogdan geçmektedir. Aziz milletimizin ve bölge halklarının huzuru için ateşkesin kalıcı bir barışa dönüşmesi en içten umudumuzdur.” şeklinde konuştu.

İSTANBUL’DAKİ SALDIRIYI DEĞERLENDİRDİ

Barış arayışları süredursun, İstanbul’daki karanlık çevrelerin terör saldırısının doğrudan Türkiye’yi hedef aldığını belirten Bahçeli, “İstanbul Beşiktaş Levent’te meydana gelen terör saldırısı, başlangıçta ‘İsrail Başkonsolosluğu hedef alındı’ şeklinde duyurulmuş olsa da, konsolosluğun boş olduğu gerçeği olayın farklı bir mahiyete sahip olduğunu göstermiştir. Saldırı, İstanbul’un uluslararası şirketlerin yoğunlaştığı, güvenlik güçlerimizi hedef alacak şekilde Levent gibi kritik bölgede gerçekleşmesi sıradan bir olay değildir.” dedi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Bahçeli, İran-Amerika gerilimi ve bölgedeki belirsizlikler nedeniyle Orta Doğu ve Asya merkezli bazı şirketlerin daha güvenli alanlara yöneldiğini, Türkiye’nin de bu alanda çaba gösterdiğini belirtti. Aziz milletin huzur ve güvenliğinin bu tür tehditlerin gölgesinde kalmayacağına dikkat çeken Bahçeli, “Bu kararlılığımızın en somut tezahürü, kahraman polislerimizi içtenlikle kutluyor, fedakârca müdahaleleriyle büyük bir tehlikenin önüne geçen güvenlik güçlerimizi ve süreci büyük bir dikkatle takip eden güvenlik bürokrasisini tebrik ediyorum. Yaralı kardeşlerimize Allah’tan acil şifalar diliyorum.” diye ekledi.

TÜRKİYE’NİN DİMDİK DURUŞU

Bahçeli, Türkiye’nin terör ve kirli senaryolar karşısında dik durmaya ve bölgede umut ile istikrarın adı olmaya devam edeceğini ifade etti.