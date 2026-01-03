Devlet Bahçeli Maduro Gelişmelerini Değerlendirdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Venezuela’daki güncel duruma dair gazeteci Güngör Yavuzarslan’a gönderdiği mesajla kapsamlı değerlendirmeler yaptı. Bahçeli, ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri müdahalesini Türkiye’de 15 Temmuz 2016’da yaşanan darbe girişimiyle karşılaştırarak, kullanılan taktiklerin aynı olduğunu vurguladı. ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu iktidardan düşürme çabasının “hukuksuz ve haksız” olduğunu belirten Bahçeli, bu tür girişimlerin Türkiye açısından aşina olunan durumlardan biri olduğunu ifade etti. Bahçeli, bu yaşananların bilinen ve tanıdık bir komplo olarak nitelendirilebileceğine dikkat çekti. Bazı medya kuruluşlarının olayın özünü farklı yorumlamaya çalıştığını öne süren Bahçeli, bunun yanlış bir yaklaşım olacağını kaydetti.

YÖNTEM 15 TEMMUZ İLE BİREBİR AYNI

Bahçeli, Türkiye’nin 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ aracılığıyla hedef alındığını anımsatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te bulunduğu esnada doğrudan kendisine yönelik bir saldırı girişiminde bulunulduğunu hatırlattı. Bahçeli, “O gün Türkiye’de kullanılan yöntemle bugün Venezuela’da Maduro’ya karşı devreye sokulan yöntem birebir aynıdır” şeklinde konuştu. 15 Temmuz’da Türk milletinin iradesiyle hedeflenen ABD’nin, benzer bir senaryoyu bu sefer Venezuela’da hayata geçirmeye çalıştığını ileri sürdü. Açıklamasında, bu benzerliğin özellikle kamuoyuna duyurulması gerektiğini dile getiren Bahçeli, dikkatlerin kullanılan yöntemlere yoğunlaştırılmasının daha faydalı olacağını belirtti.