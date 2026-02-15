Van’da Kar Yağışı 76 Yerleşim Yerini Kapatıyor

Van’da bir hafta aradan sonra etkili olan kar yağışı, önceki gün akşamdan itibaren özellikle yüksek kesimlerde olumsuz etkilere yol açtı. Bahçesaray’da 6, Başkale’de 11, Çatak’ta 8, Erciş’te 3, Gevaş’ta 5, Gürpınar’da 20, Özalp’ta 18 ve Saray ilçesinde ise 5 olmak üzere toplamda 76 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

VATANDAŞLARIN KARLA MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

Ekipler, yoğun çaba göstererek kapanan yerleşim yerlerinin yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ocak ayından bu yana etkili olan kar yağışıyla birlikte Çaldıran ilçesinden sonra en fazla yağış alan Bahçesaray’da, vatandaşların karla mücadelesi devam ediyor.

KARIN KEYFİNİ ÇOCUKLAR ÇIKARDI

Bahçesaray ilçesine bağlı Çatbayır Mahallesi sakinleri, evlerinde biriken 1 metrelik kar kütlelerini küreklerle temizlemeye çalışıyor. Mahalle sakinleri, kar yığınlarını güçlükle temizlediklerini belirtti. Aynı zamanda, büyükler karla mücadele ederken, çocuklar karın keyfini çıkarıyor.