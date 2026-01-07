Devlet Katkısı Bireysel Emeklilikte Yüzde 20’ye Düştü

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu karar ile, işverenlerin ödedikleri hariç, katılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarına yatırılan Türk Lirası cinsinden katkı payları için devlet desteği oranı yüzde 20 olarak belirlenirken, daha önce bu oran yüzde 30 olarak uygulanıyordu. Ayrıca, cayma hakkının kullanılmasının ardından sağlanacak ilave devlet katkısı tutarı 500 lira olarak tespit edildi. Karar, yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacak ve hükümlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülmesi planlanıyor.

DEVLET KATKISINDA DÜZENLEME

Devlet katkısının yüzde 30’dan yüzde 20’ye indirilmesi, bireysel emeklilik sistemine dahil olanlar için kayıp olarak değerlendirilmektedir. Ancak, katkı payının azalması nedeniyle sistemden çıkılması önerilmemektedir. Emeklilik şartları sağlanmadan sistemden çıkılması durumunda, devlet katkısını almak mümkün olmayacaktır. Üstelik, ödenecek stopaj miktarı da artmış olacaktır.

BES KATILIMCILARININ SEÇENEKLERİ

Devlet katkısındaki azalma ihtimaline karşılık, katılımcılar yeni ödeme gerçekleştirmeyerek bireysel emeklilik sistemini dondurma seçeneğini değerlendirebilir ya da diğer aylarda daha düşük tutarlarda ödemeler yaparak birikimlerine devam edebilirler. Bunun yanı sıra, sağlıklı fon seçimleri ile mevcut ödemelere devam ederek birikimlerini artırma imkanı da bulunmaktadır.

KATKI TUTARI DÜŞÜŞ GÖSTERİYOR

Devlet katkısının yüzde 20’ye çekilmesiyle birlikte, elde edilecek toplam katkı tutarı 79 bin 272 liraya düştü. 2025 yılındaki brüt asgari ücrete göre 2026 yılında elde edilecek katkı payı tutarı ise 14 bin 346 lira daha az bir miktar olarak belirlenmiştir.