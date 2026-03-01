Devrek’te Motosiklet Sürücüsü Otobüsle Çarpışarak Hayatını Kaybetti

KAZA, DEVREK SANAYİ SİTESİ MEVKİİNDE GERÇEKLEŞTİ

Edinilen bilgilere göre, kaza, Devrek Sanayi Sitesi civarında meydana geldi. Bartın’dan Ankara yönünde seyir eden N.Y. yönetimindeki otobüs, aynı güzergahta ilerleyen E.S. (36) yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

ÇARPMA SONUCUNDA AĞIR YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ağır yaralanarak olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleye alındı ve ardından ambulansla hastaneye taşındı. Ancak tüm müdahalelere rağmen, sürücü kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.