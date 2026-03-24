Dezenformasyona Karşı Mücadelede Yeni Adımlar Atılıyor

27 Şubat 2026 tarihinde Resmi Gazete üzerinde yayımlanarak yürürlüğe giren 7574 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkında yanlış bilgilerin sistematik olarak paylaşıldığı tespit edildi. Yüksek ceza tutarları üzerinden “korku temelli etkileşim” yaratmaya çalışan içerik üreticilerinin, bu iddialarını destekleyen görüntüler oluşturmak için yapay zeka kullandıkları belirlendi. İçişleri Bakanlığı’nın, “araç içi telefon tutacağı ve araç kokusu asmanın yasak olduğu”, “makyaj yapanlara ceza kesileceği” gibi başlıklarla trafik cezaları üzerinden dezenformasyon yayan bazı sosyal medya hesapları ve içerik üreticileri hakkında adli ve idari süreç başlatacağı öğrenildi. Yetkililer, dijital ortamda kasıtlı olarak dezenformasyon yayan hesapların takibe alındığını açıkladı. Vatandaşlara ise resmi kurumların açıklamalarına itibar etmeleri tavsiye edildi.

TEKNİK BOŞLUKLAR GİDERİLECEK

Yönetmelik çalışmalarını sürdüren Bakanlık, sahada mevcut teknik boşlukların ortadan kaldırılmasını ve denetimlerde belirsizliklerin önüne geçilmesini amaçlıyor. Vatandaş odaklı olarak gerçekleştirilecek düzenlemelerle trafik güvenliğinin artırılması ve sürücülerin günlük konforunun korunması hedefleniyor. Yeni yönetmelikte, araçların üretim aşamasında bulunmayan ve sonradan eklenen multimedya ekranlarının kapsamı ve sınırları, ilgili tarafların görüşleri göz önünde bulundurularak hazırlanıyor.