Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden Türkiye’nin İddialara Yalanlama Açıklaması

dezenformasyonla-mucadele-merkezi-nden-turkiye-nin-iddialara-yalanlama-aciklamasi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve dezenformasyon hedefli platformlarda, “Türkiye’nin İran’a gelişmiş uçaksavar ve İHA füzeleri tedarik ettiği, düşürüldüğü iddia edilen ABD’ye ait F-15 savaş uçağının Türk yapımı omuzdan fırlatılan uçaksavar sistemiyle vurulduğu” yönünde yer alan paylaşımların bulunduğunu belirtti.

TÜRKİYE’NİN BARIŞA YÖNELİK DİMDİK DURUŞU

Yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların tamamen asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Açıklamada, bu tür gerçek dışı bilgilerin nereden kaynaklandığının tahmin edilebileceği ifade edildi. Türkiye’nin, bölgesel krizlerde üstlendiği yapıcı rol ve barış ile diplomasi odaklı çabaları yönünde gerçekleştirilen bu kasıtlı psikolojik harp saldırılarının ve kara propaganda girişimlerinin amacının, ülkenin prestijini zedelemek olduğu vurgulandı. Türkiye, bölgedeki süreçlerde huzur ve istikrarın korunmasını esas alan duruşunu sürdürmektedir.

ULUSLARARASI KAMUOYU ALDATILMAMALI

Açıklamada, Türkiye’nin küresel ölçekte kazandığı diplomatik başarıları hedef alan bu algı operasyonlarının, uluslararası kamuoyunu yanıltmayı amaçladığı belirtildi. Kamuoyunun manipüle edilmesine yönelik bu tür kirli bilgi yayma faaliyetlerine itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi. Resmi kaynaklar dışındaki spekülatif açıklamalara karşı dikkatli olunmasının büyük önem arz ettiği kaydedildi.

Mircea Lucescu Yoğun Bakımda Tedavi Altında

80 yaşındaki teknik direktör Mircea Lucescu, tedaviye olumlu yanıt vermediği için yoğun bakıma kaldırıldı.
PsV 2025-2026 Sezonunu Şampiyonluk İlan Etti

Hollanda 1. Futbol Ligi'nde PSV, sezonun sonuna 5 hafta kala 27. kez şampiyonluğunu kazandı. Bu, takımın üst üste üçüncü şampiyonluğuydu.
Galatasaray’ın Osimhen Yokluğunda Galibiyet Kaybetme Serisi

Galatasaray, Trabzonspor karşısında 2-1 yenilerek, Victor Osimhen'in eksikliğiyle dördüncü maçında da galibiyet özlemini sürdürdü.
Mauro Icardi’den Gece Yarısı Takım Mesajı

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Trabzonspor karşısında yaşanan kaybın ardından sosyal medyada takımına olan destek ve şampiyonluk inancını gösteren bir paylaşım yaptı.
Galatasaray Şampiyonluk Hedefinde Motivasyonunu Kaybetmiyor

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Trabzonspor'a kaybettikleri maç sonrası takımın motivasyonunu artırdığını belirterek, şampiyonluğa olan inancını yineledi.