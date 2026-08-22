DHS’nin Seçmen Hilesi Vurgusu Kanıtlanamadı

İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin geçen ay ‘Dört eyalette 250 bin vatandaş olmayan kayıtlı seçmen tespit ettik’ diyerek çarpıcı bir iddia ortaya attı. İç Güvenlik Bakanlığı, bu rakama Nevada, Pensilvanya, New Jersey ve Kaliforniya’daki seçmen listeleri ile federal göçmenlik kayıtlarını karşılaştırarak ulaştığını açıkladı. Ancak Nevada’da rakamlar, Bakanlığın kamuoyuna açıkladığı gibi çıkmadı ve eyalet yetkilileriyle yapılan toplantıda yalnızca 185 kaydın doğrulandığı ortaya çıktı. Mullin, sonuçları Başkan Donald Trump’ın uzun süredir gündeme getirdiği yaygın vatandaş olmayan seçmen iddialarına dayanak göstererek ‘Rakamlar hakkında sevdiğim ve gerçekler hakkında sevdiğim şey şu ki yalan söylemezler’ dedi.

NEVADA'DA YALNIZCA 185 KAYIT DOĞRULANDI

Temmuz ayında Bakanlık, Nevada’nın seçmen listelerinde 15 bin 903 vatandaş olmayan kişi tespit ettiğini duyurmuştu. Ancak geçen hafta eyalet seçim yetkilileriyle yapılan toplantıda Bakanlık, bu vakaların yalnızca küçük bir bölümünü tam olarak incelediğini kabul etti. 13 Ağustos’taki toplantının kaydı ve incelenen onlarca e-posta, Bakanlık yetkililerinin manuel inceleme sonucunda Nevada’da yalnızca 185 kaydı vatandaş olmayan kişi olarak doğruladığını gösteriyor. Bakanlık, 6 bin 200 vakayı ‘yüksek güvenilirlikli eşleşme’ olarak işaretlemesine rağmen 14 binden fazla dosyanın çözümlenemediğini belirtti. Bakanlık, yüksek güvenilirlikli eşleşmelerin de kesin olmadığını, bazılarının göçmenlik kayıtları güncellenmemiş vatandaşlığa geçmiş kişiler olabileceğini kabul etti. 15 bin 903 isimlik listenin yalnızca ön bulgu olduğu ifade edildi.

Toplantıda Nevada Eyalet Sekreterliği Şef Yardımcısı C. Murphy Hebert, ‘Yani 15 bin rakamı doğrulanmış değil mi?’ diye sordu. Bakanlığın dolandırıcılık birimi başkanı Kimberley Vogt ise şu yanıtı verdi: ‘Tamamen manuel inceleme yapılmadığını söylemem. Kesinlikle 15 bine inmek için bir şeyler yaptık. Ancak her birinin tam manuel incelemesi yapılmadı.’ Vogt, ‘Bu tavan rakamı. Sihirli bir şekilde üzerine çıkmamalı. Olduğu yerde kalacak ve ilerledikçe aşağı inecek’ dedi. Bakanlık sözcüsü, sorulara yanıtında Nevada’daki yazışmaların bulguları zayıflatmadığını öne sürerken diğer soruları yanıtsız bıraktı.

SAYIM BÜROSU RAPORUNA ELEŞTİRİLER

Özel kabul, yönetimin kamuoyuna yaptığı açıklamalarla keskin bir tezat oluşturuyor ve Trump yönetiminin son haftalarda yaygın seçmen dolandırıcılığına dair yayımladığı verilerin doğruluğuna ilişkin soruları artırıyor. Bu hafta başında Nüfus Sayım Bürosu, 2020 seçimlerinde 24 bin vatandaş olmayan kişinin oy kullandığını iddia eden bir analiz yayımladı. Trump bu analizi seçimlerin çalındığının kanıtı olarak hızla paylaştı. Ancak eski üst düzey Nüfus Sayım Bürosu yetkilileri, raporun metodolojisini, şeffaflık eksikliğini ve olası siyasi yanlılığını eleştirerek ciddi sorunlara dikkat çekti.

SAVE AMERICA YASASI VE SEÇİM GÜNDEMİ

Bu gelişmeler, yönetimin seçim kurallarını sıkılaştırma, geçmiş seçimleri yeniden sorgulama ve Trump’ın seçim sistemindeki zafiyetlere ilişkin uzun süredir dile getirdiği iddiaları güçlendirme çabasının bir parçası. Trump aylardır Kongre’deki Cumhuriyetçilere, sandıkta kimlik ibrazı ve kayıt sırasında vatandaşlık kanıtı isteyen bekleyen SAVE America Yasası’nı geçirmeleri için baskı yapıyor. Demokratlar ve oy hakları savunucuları, bu geniş kapsamlı kampanyanın teraziyi Cumhuriyetçilerin lehine çevirmeyi ve ara seçim sonuçlarına şüphe tohumu ekmeyi amaçladığı konusunda uyarıyor.

BÜYÜK BÖLÜM HENÜZ İNCELENMEDİ

Nevada’da 15 bin 903 ismin büyük çoğunluğu hâlâ inceleme bekliyor. Bakanlık yetkilisi Vogt, 13 Ağustos’taki toplantıda tek tek kontrol etmenin çok iş olduğunu söyledi. Bakanlık, kusurlu kayıtlar göndermek istemediğini belirterek Nevada’ya 15 bin 903 vakalık listenin tamamını göndermeyi reddetti. Vogt, ‘Manuel inceleme yaparak bunun birinin babası ya da oğlu değil, o kişi olduğundan emin olacağız. Sonra listeyi doğrulanmış eşleşmelere indireceğiz’ dedi.

Seçim yetkilileri ve oy hakları kuruluşları baştan beri Bakanlığın veri eşleştirmesinin çok sayıda yanlış eşleşme üretebileceği konusunda uyarıyor. Federal vatandaşlık kayıtları güncel olmayabilir ve kamuya açık seçmen dosyaları, benzer isimlere sahip kişileri güvenilir şekilde ayırt etmek için yeterli kişisel bilgiyi içermeyebilir. Bakanlık bulgularının tam doğruluğu hâlâ test edilmedi. Bakanlık, ‘yüksek güvenilirlikli eşleşmeler’ olarak nitelendirdiği 6 bin 200 vaka için Nevada’ya seçmen kimlik numaraları gönderdi ve eyalet yetkililerinden uygun olmadığı tespit edilenleri araştırıp listeden çıkarmasını istedi. Ancak Nevada seçim yetkilileri, Bakanlığın şu ana kadar eşleşmeleri doğrulamak için çok az bilgi sağladığını, özellikle de ara seçim öncesinde bunun zor olduğunu belirtti.

Nevada Eyalet Sekreteri Cisco Aguilar yaptığı açıklamada şunları söyledi: ‘Başkanın vatandaş olmayan kişiler ve seçimlerimizin güvenliği hakkında geniş kapsamlı iddialar ortaya attığı konuşmasından haftalar sonra, Bakanlık temsilcileri ofisimize kamuoyuna sunulan rakamların ön nitelikte olduğunu ve veri setinin tamamının Nevada yetkilileriyle paylaşılamayacağını bildirdi. Eyalet Sekreteri Ofisi, uygun olmadıklarına dair en yüksek güven oluşmadan seçmenlerin oy hakkını elinden almayacak ve anayasal haklarını ihlal etmeyecektir.’

HEATHER HONEY VE SEÇİM GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI

Bakanlığın bu çabasının merkezinde, Trump’a yakın seçim araştırmacısı Heather Honey yer alıyor. Honey’in 2020 seçim denetimi çalışmaları, Başkan ve müttefikleri tarafından seçimlerin çalındığının kanıtı olarak öne sürülüyor. Bakanlık, Honey’i geçen yıl seçim güvenliği kampanyasına liderlik etmek üzere işe aldı ve haziran ayında bakanın kıdemli danışmanlığına terfi ettirdi. Nevada yetkilileriyle toplantıda Honey, Bakanlığı işbirlikçi bir ortak olarak tanımladı. ‘Biz açık bir kitabız. Çok iyi niyetle hareket ediyoruz ve size yardımcı olmak istiyoruz’ dedi. Honey, Nevada’yı isimleri araştırmaya ve ara seçim öncesinde uygun olmayan seçmenleri listeden çıkarmaya teşvik etti. Eyaletin incelemelerini hızlandırması durumunda Bakanlığın ‘yüzde 75 güvenilirlikte’ eşleşme listesi gönderebileceğini söyledi.

YETKİLİLERE YÖNELİK BASKI SÜRÜYOR

Honey’in uzlaşmacı üslubu, yönetimin tehdit ve hukuki baskıya çok daha fazla dayandığı bir ortamda dikkat çekiyordu. Bakanlık, Trump destekli seçim önlemlerini reddeden eyaletlerden güvenlik hibelerini kesmeye başladı. Adalet Bakanlığı, redakte edilmemiş seçmen listeleri için 30 eyalete dava açtı; ancak federal mahkemeler bu girişimleri defalarca engelledi. Yönetim ayrıca seçim yetkililerini Kasım ara seçimlerini yeterince güvence altına almamaları hâlinde para cezası veya hapis cezasıyla tehdit ediyor. Bu baskı toplantıda da hissedildi. Nevada liderleri, eyaletlerindeki seçim yetkililerinin soruşturma altında olup olmadığını sordu. Honey, yetkilileri rahatlatmaya çalışarak Bakanlığın seçim yetkililerini kovuşturma yetkisine sahip olmadığını ve onlara karşı herhangi bir suç duyurusunda bulunmadığını söyledi. ‘Sekretere kesinlikle harika olduğunuzu ve bu listeyi alıp elinizden gelenin en iyisini yapacağınızı bildireceğiz. Endişelenecek bir şeyiniz olduğunu düşünmüyorum’ dedi.