Diaz-Canel Trump’ın Küba İle İlgili Açıklamalarını Yalanladı

Diaz-Canel, ABD merkezli bir sosyal medya platformunda, Trump’ın Havana yönetimine yönelik “geç olmadan anlaşma yapmaları” yönündeki çağrısına yanıt verdi. Küba’nın “saldırgan” bir ülke olmadığını vurgulayan Diaz-Canel, ülkenin 66 yıllık bir süre zarfında ABD’nin saldırılarına maruz kaldığını dile getirdi. “Küba özgür, bağımsız ve egemen bir ülkedir. Kimse bize ne yapacağımızı dikte edemez.” sözleriyle durumu özetledi.

KANIMIZIN SON DAMLASINA KADAR SAVUNUYORUZ

Diaz-Canel, Küba halkının vatanını kanının son damlasına kadar savunmaya hazır olduğunu belirtti ve kimsenin ülkesini tehdit edemeyeceğinin altını çizdi. Trump, 11 Ocak’taki paylaşımında Küba’nın Venezuela’dan büyük miktarda petrol ve para ile yaşadığını iddia etti. Trump, Küba’nın bu aldıklarının karşılığında Venezuela’ya “güvenlik hizmeti” sunduğunu ancak bu durumun artık sona erdiğini savunarak, “O Kübalıların çoğu geçen haftaki ABD saldırısında öldü.” ifadesini kullandı. Trump, “Venezuela şimdi dünyanın en güçlü ordusu olan ABD’nin korumasında. Onları koruyacağız. Artık Küba’ya hiç petrol ya da para gitmeyecek. Onlara çok geç olmadan anlaşma yapmalarını şiddetle öneriyorum.” dedi.

PATLAMALAR VE SALDIRILAR

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta 3 Ocak’ta, yerel saatle 02.00 sularında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, bu patlamaların ardından ABD’yi ülkenin çeşitli bölgelerindeki sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı. Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya karşı büyük çaplı bir operasyon gerçekleştirildiğini, Maduro ve eşinin ülke dışına çıkarıldığını belirtti. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında Amerika Birleşik Devletleri’nde suç duyurusunda bulunulduğunu ve Maduro’ya “uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD’ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma” suçlamalarının yöneltildiğini açıkladı. Venezuela yönetimi, ABD’nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulundu ve bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken diğerleri ABD’ye destek verdi.

GEÇİCİ DEVLET BAŞKANI YEMİN ETTİ

ABD’nin Venezuela’ya düzenlediği hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Maduro’yu alıkoymasının ardından, yardımcısı Delcy Rodriguez Meclis’te yemin ederek 5 Ocak’ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen devraldı. Rodriguez, “ABD’de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanımız Nicolas Maduro ve (eşi) Cilia Flores’in kaçırılmasından duyduğum üzüntüyle burada bulunuyorum.” diye konuştu.