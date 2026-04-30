Dicle Üniversitesi Kampüsünde Petrol Sondajı Başlıyor

Dicle Üniversitesi ve SANKO Holding arasında dikkat çekici bir anlaşma gerçekleştirildi. Dicle Üniversitesi kampüsünde petrol bulunması üzerine, kampüste iki farklı bölgede toplam altı sondaj kuyusu açılması planlandığı öğrenildi.

İki taraf 10 yıllık bir sözleşmeye imza attı. Üniversite tarafından yapılan açıklamada, “Üniversitemize ait Diyarbakır İli Sur İlçesi Yiğitçavuş Mahallesinde bulunan 7567 ada 41 no.lu parselde gerçekleştirilen sismik arama çalışmaları sonucunda, sahada sondaj kuyuları açılması amacıyla ilgili alanın 10 yıllığına kiralanması talep edildi. Yapılan teknik ve idari değerlendirmeler neticesinde söz konusu talep, Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla uygun bulunmuş; ardından bağlı bulunulan Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gerekli izinler alınarak süreç tamamlandı” denildi.

YÜZ BİNLERCE VARİL HEDEFLENİYOR

Kampüs içerisindeki Hukuk Fakültesi arkasındaki alanlarda sondaj faaliyetleri gerçekleştirileceği açıklandı. Yapılan açıklamada, “Sözleşme doğrultusunda belirlenen sahalarda gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında iki ayrı lokasyonda sondaj faaliyetleri yürütülecektir. Hukuk Fakültesi arka mevkiide yer alan 18.465,83 m² büyüklüğündeki alan ile futbol sahası altı mevkiinde bulunan 27.328,29 m²’lik alan olmak üzere, yollar dahil toplam 45.794,12 m²’lik sahada çalışmalar yapılacaktır. Her bir lokasyonda üç sondaj kuyusu açılması planlanmakta olup, toplamda altı kuyunun faaliyete geçirilmesi hedefleniyor.” ifadeleri yer aldı.

Sondaj çalışmalarının toplam kurulum maliyetinin yaklaşık 20 milyon dolar olması bekleniyor. Petrol bulunması halinde kuyu başına günlük ortalama 150 varil üretim yapılması hedefleniyor ve bu miktarın yıllık yaklaşık 328.500 varil üretime denk geleceği kaydedildi.