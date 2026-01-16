Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay’a Saldırı Girişimi Yaşandı

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay’a 15 Ocak 2026 tarihinde, Didim Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Bilal Süren tarafından, makamında sözlü ve fiziksel saldırı girişiminde bulunuldu. Saldırının ardından Didim Belediyesi, olayla ilgili yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, saldırının nedeninin, derneğe ait alanla ilgili bir tahliye kararı olduğu belirtilerek, sürece dair detaylar aktarıldı.

GÖREVİMİZİ YAPIYORUZ

Yapılan açıklamada, şu ifadeler öne çıktı: “15 Ocak 2026 tarihinde Belediyemiz içinde yapılmaya çalışılan sözlü ve fiziki saldırı teşebbüsü hakkında halkımızı doğru bir şekilde bilgilendirmek amacıyla açıklama yapılması gerekliliği doğmuştur.” Ayrıca, Cumhuriyet Mahallesi Olimpiyat Caddesi 1109 Sokak’ta yer alan ve yaklaşık 1.800 metrekarelik alanda faaliyet gösteren Didim Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği ile ilgili olarak, 24 Ekim 2025 tarihinde denetim yapıldığı ve tutanak tutulduğu bilgisi verildi. Tutanakta, derneğin faaliyet gösterdiği alanın kriterleri sağlamadığı ve bu nedenle tahliye edilmesi gerektiği ifade edildi. “TUTANAK DERNEK BAŞKANI TARAFINDAN İMZALANDI.”

DESTEK TEKLİFİ YAPILDI

Açıklamada, “Söz konusu alanla ilgili olarak derneğin herhangi bir mülkiyeti, tahsisi ya da kullanım izni bulunmamaktadır” denilirken, alanın imar planlarında yeşil alan olarak görüldüğü vurgulandı. Ayrıca, tahliye sürecinin uzun bir zaman almasına rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmediği belirtildi. Bu bağlamda, belediyenin 23 Aralık 2025 tarihinde derneğe destek teklifinde bulunduğu, dernek başkanının bu teklifi kabul ettiği kaydedildi. Belediye ekiplerinin dernek malzemelerinin taşınma sürecine destek sağladığı ifade edilirken, dernek başkanının daha sonra belediye başkanına yönelik saldırı girişiminde bulunduğu bildirildi.

KAMUOYU BİLGİLENDİRİLECEK

Açıklamaya göre, 15 Ocak 2026’da saat 15.15 sıralarında başkanlık makamına gelen Bilal Süren, sekreterlik alanına izle girerek “Hatice nerede?” diye sordu. Başkanın toplantıda olduğu belirtilmesine rağmen makama girmeye çalıştığı kaydedildi. Güvenlik görevlilerinin müdahale etmeye çalıştığı sırada kapıya tekme attığı ve “Eşkiya Hatice” şeklinde hakaretlerde bulunduğu ifade edildi. Süren’in, daha önce de belediye kamerasına saldırıda bulunduğu ve asılsız iddialar paylaştığı biliniyor.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Yaşanan olayla ilgili tüm görüntülerin ve belgelerin emniyet güçlerine teslim edildiği ve hukuki süreç başlatıldığı duyuruldu. Açıklamada, “Kişisel sorunların dernek kimliği arkasına sığınılarak kamuoyuna taşınması ve bu yolla algı oluşturulmaya çalışılması kabul edilemez.” denildi. Belediye, bu saldırıya ve yanıltıcı yayınlara karşı hukuki haklarını sonuna kadar kullanacağı ve sürece ilişkin delilleri kamuoyuyla paylaşacağı ifade edildi. Belediye, can dostların sağlığı ve refahı için çalışmaya devam edeceğini, ancak kişisel sorunların kamuoyu oluşturmaya çalışarak yürütülmesine izin vermeyeceğini açıkladı.