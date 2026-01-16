Didim Belediye Başkanına Sözlü ve Fiziksel Saldırı Girişimi

15 Ocak 2026 tarihinde Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay’a yönelik, Didim Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Bilal Süren tarafından makamında gerçekleşen sözlü ve fiziksel saldırı girişimi yaşandı. Olayın ardından Didim Belediyesi, yaşanan gelişmelere dair yazılı bir açıklama yapma gereği duydu. Açıklamada, saldırının sebeplerinin Didim Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği’nin alanına ilişkin tahliye kararı olduğu vurgulanırken, tahliye sürecine dair detaylar aktarıldı.

SALDIRI GİRİŞİMİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Belediyeden yapılan açıklamada, “15 Ocak 2026 tarihinde Belediyemiz içinde yapılmaya çalışılan sözlü ve fiziki saldırı teşebbüsü hakkında halkımızı doğru bir şekilde bilgilendirmek amacıyla açıklama yapılması gerekliliği doğmuştur.” ifadelerine yer verildi. Cumhuriyet Mahallesi Olimpiyat Caddesi’nde bulunan, yaklaşık 1.800 metrekarelik alanda faaliyet gösteren dernekle ilgili olarak, 24 Ekim 2025 tarihinde yapılan denetimlerin sonucunda derneğin, hayvanların sağlık ve güvenlik kriterlerini sağlamadığı belirtilerek, derneğin bu alandan tahliye edilmesi gerektiği tutanağa bağlandığı aktarıldı.

TAHLYE SÜRECİ VE DESTEK TEKLİFİ

Açıklamada özellikle, “söz konusu alanla ilgili olarak ilgili derneğin herhangi bir mülkiyeti, tahsisi ya da kullanım izni bulunmamaktadır.” denildi. Alanın imar planlarında yeşil alan olarak tanımlandığı, dernek tarafından izinsiz kullanıldığı vurgulandı. Tahliye sürecinde uzun bir süre geçmesine rağmen dernek yükümlülüklerini yerine getirmediği için, 23 Aralık 2025 tarihinde belediyenin derneğe yardım ve destek teklifinde bulunduğu, bu teklifin dernek başkanı tarafından kabul edildiği belirtildi. Dernek malzemelerinin sökülmesi ve yeni alana taşınması için belediye ekiplerinin destek sağladığı ifade edildi.

SALDIRININ DETAYLARI

Ancak, tüm iyi niyetli çabalara rağmen, dernek başkanı Bilal Süren’in belediye başkanına yönelik makamında saldırı girişiminde bulunduğu bildirildi. 15 Ocak 2026 günü saat 15.15 sıralarında gerçekleşen olayda, Süren’in “Hatice nerede?” şeklinde hitap ederek makama zorla girmeye çalıştığı ve güvenlik görevlilerinin müdahaleleri sırasında “Eşkiya Hatice” şeklindeki hakaret ve “seni o koltukta oturtmayacağım” şeklindeki tehditler savurduğu ifade edildi. Ayrıca, bu şahsın daha önce de belediye kamerasına yönelik saldırılarda bulunduğu ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialarda bulunduğu kaydedildi.

Yaşanan saldırı ile ilgili tüm görüntülerin, belgelerin ve kamera kayıtlarının güvenlik güçlerine teslim edildiği, hukuki sürecin başlatıldığı belirtildi. Belediyenin bu tür kişisel meselelerin dernek kimliği arkasına sığınılarak kamuoyuna taşınmasına karşı olduğu vurgulandı. Ayrıca, “Belediyemiz; gerek bu saldırı girişimiyle, gerekse kasıtlı ve taraflı yayınlarla gerçeği yansıtmayan haberler yapan kişi ve mecralar hakkında hukuki haklarını sonuna kadar kullanacaktır.” denildi. Kamuoyuyla süreçle ilgili delillerin yasal çerçevede paylaşılacağı bildirildi.

İYİ NİYETLİ ÇABALAR SÜRECEK

Belediyenin, can dostların sağlığı ve güvenliği için çalışmalarına devam edeceği, kamu yararını gözeten sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmaya açık olduğu ifade edildi. Ancak, kişisel sorunları dernek kılıfı altında kamuoyuna taşıyan yaklaşımlara müsaade edilmeyeceği tekrar vurgulandı.