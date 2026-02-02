Didim’de Cinayet Olayında İki Şüpheli Gözaltında

Olay, dün sabah saatlerinde Didim ilçesi Hisar Mahallesi’nde yaşandı. Çevredeki vatandaşlar, sokakta kanlar içinde hareketsiz yatan iki kişi olduğunu görerek durumu hemen güvenlik güçlerine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri, yapılan kontroller sonucunda iki kişinin de silahla vurulmuş olduğunu ve hayatını kaybettiklerini belirledi. Yapılan kimlik tespitinde, cesetlerden birinin Gül Seher Göksan’a, diğerinin ise Turan Emre Arıkan’a ait olduğu belirlendi. Olay yeri üzerinde yapılan teknik incelemelerin ardından cenazeler, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

GÖZALTILAR VE ŞÜPHELİLER

Olayın ardından güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, iki şüpheliyi belirledi. Hisar Mahallesi’nde bulunan bir adrese düzenlenen operasyonla H.O. (74) ve kardeşi İ.O. (70) gözaltına alındı. Operasyonda olayda kullanılan silah da ele geçirildi. Gözaltına alınan kişilerin ilk ifadelerine göre, Göksan ve Arıkan ile alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştıkları ve olayın bu sırada gerçekleştiği öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.