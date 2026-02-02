Didim’de Cinayet Sırrı: İki Kardeş Gözaltında

Olay, dün sabah saatlerinde Didim ilçesinin Hisar Mahallesi’nde gerçekleşti. Mahalle sakinleri, kanlar içerisinde hareketsiz yatan bir kadın ve bir erkeği görmesi üzerine durumu polise bildirdi. İhbar sonrası olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, her iki kişinin de silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemeler sonucunda, cesetlerden birinin Gül Seher Göksan’a, diğerinin ise Turan Emre Arıkan’a ait olduğu tespit edildi. Olay yerindeki analizlerin ardından, cenazeler otopsi için morga kaldırıldı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, olayla ilgili 2 şüpheli tespit etti. Hisar Mahallesi’ndeki bir evde gerçekleştirilen operasyonda, H.O. (74) ve kardeşi İ.O. (70) olayda kullanılan silah ile birlikte gözaltına alındı. Şüphelilerin, verdikleri ilk ifadelerde Göksan ve Arıkan ile alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştıklarını ve olayın bu esnada gerçekleştiğini belirttikleri öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.