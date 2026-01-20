Dijitalleşmeyle Nüfus Hizmetlerinde Rekor İşlem Sayısı

Devlet işlemleri teknoloji ile birleşti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, nüfus hizmetlerine dair değerlendirmelerde bulundu.

MEMNUNİYET ODAKLI HİZMET ANLAYIŞI

Nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinde dijitalleşmenin hız, güvenlik ve vatandaş memnuniyetini bir araya getirdiğini ifade eden Yerlikaya, “Nüfus hizmetlerinde artık zaman da mekan da engel değil. Nüfus teşkilatımız, hayata geçirdiğimiz yenilikçi projelerle devletimizin hizmet kalitesini ve hızını vatandaşlarımıza yansıtmaya devam etmektedir” dedi. 2025 yılına ait veriler ve dijital kanallardaki yüksek işlem hacminin teknolojik altyapının gücünü net bir şekilde ortaya koyduğunu kaydetti. Yerlikaya, “Teknolojinin sunduğu imkânları en verimli şekilde kullanarak bürokrasiyi en aza indirmeyi ve vatandaşlarımızın memnuniyetine odaklanan hizmet anlayışımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

3,7 MİLYON PASAPORT İŞLEMİ YAPILDI

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün (NVİGM) geçen yılki verilerine göre, pasaport işlemleri toplamda 3 milyon 776 bin 871 olarak kaydedildi. Pasaport başvurularının türleri incelendiğinde, 2 milyon 897 bin 698 ile en yüksek talebin “umuma mahsus” (bordo) pasaportta olduğu görülüyor. Bunu, 796 bin 322 işlem ile “hususi” (yeşil) pasaport ve 82 bin 851 işlem ile “hizmet” (gri) pasaport takip etti. Ayrıca “3’ü Bir Yerde” projesi çerçevesinde gerçekleştirilen T.C. kimlik kartı işlem sayısı 8 milyon 404 bin 645 oldu.

SÜRÜCÜ BELGELERİ

Sürücü belgesi başvuruları ise toplamda 5 milyon 994 bin 55 olarak kaydedildi. Geçen yıl yapılan sürücü belgesi başvurularında cinsiyet ve vites tercihlerine dair detaylar da yer aldı. 1 milyon 919 bin 788 kadın sürücü adayı ve 4 milyon 74 bin 267 erkek sürücü adayı belge için başvuru yaptı. Kadınlardan 1 milyon 700 bin 640’ı manuel vites, 219 bin 148’i otomatik vites için başvurdu. Erkeklerden ise 4 milyon 4 bin 780’i manuel vites, 69 bin 487’si otomatik vites için başvuru yaptı.

E-DEVLET ÜZERİNDEN 158 MİLYON İŞLEM

Kurumun dijital dönüşüm çalışmaları da 2025 verileriyle kanıtlanıyor. e-Devlet kapısı üzerinden 52 farklı nüfus ve vatandaşlık hizmetinden yıl boyunca toplam 157 milyon 928 bin 865 işlem gerçekleştirildi. Ayrıca “Hayat Kimliğinle Kolay” projesi kapsamında, 2025 yılında 2 milyon 843 bin 117 vatandaş sürücü belgesi bilgilerini T.C. kimlik kartına yükletti.

ADRES BEYANI VE ÇAĞRI MERKEZİ VERİLERİ

Adres değişiklikleri bildirimlerinde de 2025’te yoğunluk yaşandı. Adres Kayıt Sistemi (AKS) üzerinden yapılan işlemlerin sayısı 8 milyon 183 bin 45 olarak kayıtlara geçti. Bu işlemlerden etkilen kişi sayısı ise 15 milyon 832 bin 22 olarak belirlendi. Bilgi alma ve randevu talepleri için hizmet veren ALO 199 İletişim Merkezi, geçen yıl 5 milyon 532 bin 3 çağrı yanıtladı. Bu çağrılar sonucunda 3 milyon 408 bin 42 randevu oluşturuldu ve 2 milyon 123 bin 961 vatandaşa danışmanlık hizmeti verildi.

781 BİN BEBEĞİN DOĞUM RAPORU DİJİTAL OLARAK İLETİLDİ

Doğum ve evlilik işlemlerinde bürokrasiyi azaltan dijital entegrasyonlar, geçen yıl etkin bir şekilde kullanıldı. Sağlık kuruluşlarında gerçekleşen 781 bin 441 doğuma ilişkin raporlar elektronik ortamda Merkezi Nüfus İdaresi Sistemine (MERNİS) iletildi. Bu sayede 181 bin 128 bebeğin kimlik tescil işlemi, aileleri nüfus müdürlüklerine gitmeden, hastanedeyken gerçekleştirildi. Ayrıca, evliliğe ilişkin belgeler de elektronik ortamda tescil edildi.

ADRESTE NÜFUS HİZMETİ VE ARŞİV ÇALIŞMALARI

NVİGM, “Adreste Nüfus Hizmeti” uygulaması aracılığıyla, 2025 yılında nüfus müdürlüklerine gelemeyen 43 bin 728 vatandaşın başvurusu adreslerinde alındı ve belgeleri kendilerine ulaştırıldı. Kurumun arşiv çalışmaları dahilinde 2025’te 30 milyon 352 bin 801 sayfa belge dijital ortama aktarıldı; 209 bin 107 sayfa yıpranmış belge de restore edildi.