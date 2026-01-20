Kuruçeşme Açıklarında Yüzücü Kıyafetiyle Ceset Bulundu

kurucesme-aciklarinda-yuzucu-kiyafetiyle-ceset-bulundu

KURUÇEŞME AÇIKLARINDA ŞÜPHELİ CESET BULUNDU

Kuruçeşme açıklarında deniz temizliği çalışmaları sırasında yüzücü kıyafeti giymiş bir ceset tespit edildi. Elde edilen bilgilere göre cesedin, 24 Ağustos’ta düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda kaybolduğu bildirilen Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’a ait olabileceği üzerinde duruluyor.

OLAY YERİNDE İNCELEMELER BAŞLATILDI

Olay, Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında saat 10.30 sıralarında gerçekleştirilen deniz temizliği sırasında meydana geldi. Ekipler, cesedin üzerinde bulunan yüzücü kıyafetlerini inceleyerek, bu cesedin kaybolan yüzücüye ait olup olmadığı konusunda çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyor. 24 Ağustos’ta gerçekleşen yarışta kaybolan Nikolai Svechnikov’un durumu, yetkililerin dikkatle takip ettiği konular arasında yer alıyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Ömer Çelik’ten Sınırda Bayrağa Yönelik Saldırıya Tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Nusaybin-Kamışlı sınırında Türk bayrağına yönelik saldırıya sert bir dille tepki gösterdi ve saldırının bedelinin ödeneceğini vurguladı.
Gündem

Torreira Galatasaray’dan Ayrılmayı Düşünmüyor

Lucas Torreira, Atletico Madrid'le yapılacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesi, Galatasaray'daki geleceği hakkında ayrılma iddialarına yanıt verdi.
Gündem

Değerli Metallerde Rekor Yükseliş Devam Ediyor

Küresel piyasalarda değerli metaller, yatırımcıların güvenli limanı olarak yükselişine devam ediyor. Bu durum, belirsizliklerin artmasıyla birlikte fiyatların tahmin edilemez hale gelmesine neden oldu.
Gündem

İsrail’in UNRWA Merkezine Yıkım Faaliyetleri Başladı

İsrail, Ocak 2025'te faaliyetlerini durdurduğu Birleşmiş Milletler ajansının Doğu Kudüs'teki merkezine girdi ve yapılarını yıkmaya başladı.
Gündem

Suriye Ve SDG Haseke’de Tarihi Anlaşmaya İmza Attı

Şam yönetimi, Haseke üzerinde PKK/YPG'nin Suriye'deki uzantısı olan SDG ile bir anlaşma sağladığını açıkladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.