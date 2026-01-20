Kuruçeşme Açıklarında Yüzücü Kıyafetiyle Ceset Bulundu

KURUÇEŞME AÇIKLARINDA ŞÜPHELİ CESET BULUNDU
Kuruçeşme açıklarında deniz temizliği çalışmaları sırasında yüzücü kıyafeti giymiş bir ceset tespit edildi. Elde edilen bilgilere göre cesedin, 24 Ağustos’ta düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda kaybolduğu bildirilen Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’a ait olabileceği üzerinde duruluyor.
OLAY YERİNDE İNCELEMELER BAŞLATILDI
Olay, Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında saat 10.30 sıralarında gerçekleştirilen deniz temizliği sırasında meydana geldi. Ekipler, cesedin üzerinde bulunan yüzücü kıyafetlerini inceleyerek, bu cesedin kaybolan yüzücüye ait olup olmadığı konusunda çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyor. 24 Ağustos’ta gerçekleşen yarışta kaybolan Nikolai Svechnikov’un durumu, yetkililerin dikkatle takip ettiği konular arasında yer alıyor.