Güneş Fırtınası Dünya’ya Doğru İlerleyecek

GÜNEŞ FIRTINASI DÜNYA’YA İLERLİYOR

Güneş yüzeyinde oluşan oldukça şiddetli patlamaların sonucunda meydana gelen dev güneş fırtınası, Dünya’ya doğru hareket ediyor. Bilim insanları, bu doğa olayının beklenmedik yerlerde kuzey ışıklarını ortaya çıkarabileceğini, buna karşın teknolojik altyapılarda ciddi sorunlara yol açabileceği konusunda önemli uyarılarda bulunuyor.

ŞİDDETİ 20 YILIN EN GÜÇLÜSÜ

Uzay Hava Durumu Tahmin Merkezi (SWPC), gerçekleşen olayı 5 üzerinden 4. seviye (şiddetli) olarak değerlendirdi. Açıklamada, bu fırtınanın son 20 yıl içinde kaydedilen en güçlü olay olduğu ve benzer bir şiddetin en son Ekim 2003’te gözlemlendiği belirtildi. 2003 yılındaki fırtına sırasında İsveç’te elektriklerin kesildiği ve Güney Afrika’da trafoların büyük hasar gördüğü hatırlatıldı.

HAVAYOLU ŞİRKETLERİNE UYARI

Pazartesi akşamı ile Salı sabahı arasında etkisini göstermesi beklenen fırtınanın, uydu tabanlı iletişim ağları ve GPS sistemlerinde geçici aksaklıklara yol açabilme ihtimali var. SWPC, havayolu şirketleri, NASA, ABD Havacılık İdaresi ve elektrik şebekesi operatörlerini olası kesintilere karşı tedbir almaları adına resmi olarak bilgilendirdi. Güneş fırtınası, sadece yer tabanlı teknolojileri değil, uzay ve yüksek irtifadaki operasyonları da tehlikeye sokabiliyor.

RADYASYON RİSKİ ARTIYOR

Alçak Dünya yörüngesindeki astronotlar için radyasyon riskinin arttığı bildiriliyor. Ayrıca, kutup rotasında seyahat eden yolcu uçaklarının benzer bir radyasyon riskine karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

YENİ PATLAMALAR BEKLENİYOR

Uzmanlar, güneş yüzeyindeki aktif bir leke bölgesinden önümüzdeki günlerde yeni patlamaların gerçekleşebileceğine dair uyarıda bulundu. Bu patlamaların da Dünya’ya yönelme ihtimalinin yüksek olduğu ifade edilirken, fırtınanın etkilerinin bir süre daha devam etmesi bekleniyor.