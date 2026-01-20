Güneş Fırtınası Dünya’ya Doğru İlerleyecek

gunes-firtinasi-dunya-ya-dogru-ilerleyecek

GÜNEŞ FIRTINASI DÜNYA’YA İLERLİYOR

Güneş yüzeyinde oluşan oldukça şiddetli patlamaların sonucunda meydana gelen dev güneş fırtınası, Dünya’ya doğru hareket ediyor. Bilim insanları, bu doğa olayının beklenmedik yerlerde kuzey ışıklarını ortaya çıkarabileceğini, buna karşın teknolojik altyapılarda ciddi sorunlara yol açabileceği konusunda önemli uyarılarda bulunuyor.

ŞİDDETİ 20 YILIN EN GÜÇLÜSÜ

Uzay Hava Durumu Tahmin Merkezi (SWPC), gerçekleşen olayı 5 üzerinden 4. seviye (şiddetli) olarak değerlendirdi. Açıklamada, bu fırtınanın son 20 yıl içinde kaydedilen en güçlü olay olduğu ve benzer bir şiddetin en son Ekim 2003’te gözlemlendiği belirtildi. 2003 yılındaki fırtına sırasında İsveç’te elektriklerin kesildiği ve Güney Afrika’da trafoların büyük hasar gördüğü hatırlatıldı.

HAVAYOLU ŞİRKETLERİNE UYARI

Pazartesi akşamı ile Salı sabahı arasında etkisini göstermesi beklenen fırtınanın, uydu tabanlı iletişim ağları ve GPS sistemlerinde geçici aksaklıklara yol açabilme ihtimali var. SWPC, havayolu şirketleri, NASA, ABD Havacılık İdaresi ve elektrik şebekesi operatörlerini olası kesintilere karşı tedbir almaları adına resmi olarak bilgilendirdi. Güneş fırtınası, sadece yer tabanlı teknolojileri değil, uzay ve yüksek irtifadaki operasyonları da tehlikeye sokabiliyor.

RADYASYON RİSKİ ARTIYOR

Alçak Dünya yörüngesindeki astronotlar için radyasyon riskinin arttığı bildiriliyor. Ayrıca, kutup rotasında seyahat eden yolcu uçaklarının benzer bir radyasyon riskine karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

YENİ PATLAMALAR BEKLENİYOR

Uzmanlar, güneş yüzeyindeki aktif bir leke bölgesinden önümüzdeki günlerde yeni patlamaların gerçekleşebileceğine dair uyarıda bulundu. Bu patlamaların da Dünya’ya yönelme ihtimalinin yüksek olduğu ifade edilirken, fırtınanın etkilerinin bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Apple’ın iPhone 18 Pro’da 5G Uydu Desteği Bekleniyor

Apple, yıl sonunda tanıtacağı iPhone 18 Pro modellerinde, acil durumlar dışında ses ve veri iletimi sağlayan yeni 5G uydu iletişim teknoloji kullanma planları yapıyor.
Gündem

Maliye Denetimlerinde Akıllı Sistem Dönemi Başladı

Hazine, kira gelirlerini beyan etmeyen mülk sahiplerini tespit etmek için yapay zeka destekli sistem ve saha denetimleriyle denetimleri artırdı. Usulsüzlüklerde yüksek vergi cezaları kesilecek.
Gündem

Yabancıya Konut Satışında Tarihi Düşüş Gerçekleşti

Konut satışlarında yabancıya yapılan satışlar, toplamdan sadece yüzde 1,3 pay alarak 2013'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü ve adet bazında da 2016'nın en alt seviyesine ulaştı.
Gündem

Deniz Seki Yıllar Sonra Bayhan Gürhan Hakkında Konuştu

Deniz Seki, geçmişte jürilik yaptığı bir yarışmada "Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" ifadesini kullandığı Bayhan ile ilgili düşüncelerini paylaştı.
Gündem

Bocavirüs Tehlikesi: Bebekler ve Çocuklar İçin Uyarılar

Uzmanlar, bocavirüs enfeksiyonlarının genellikle hafif olsa da bazı çocuklarda ağır durumlardan sorumlu olabileceğini vurguladı; dikkat edilmesi gereken belirtiler arasında ateş ve solunum sıkıntısı yer alıyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.