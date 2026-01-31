Dikkatsizlik Kazası 4 Eylül Mahallesi’nde Meydana Geldi

dikkatsizlik-kazasi-4-eylul-mahallesi-nde-meydana-geldi

KAZA MEVKİİ: 4 EYLÜL MAHALLESİ

Kaza, 4 Eylül Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere dayanarak, Adil E. yönetimindeki 45 RY 288 plakalı otomobil, U dönüşü yaparken cadde üzerinde seyir halindeki Yiğit G. kontrolündeki 45 ACG 202 plakalı otomobille çarpıştı.

ÇARPIŞMA SONRASI ZİNCİRLEMELİ KAZA

Çarpışmanın ardından 45 ACG 202 plakalı araç, yol kenarında park halinde bulunan başka bir otomobile çarparak durabildi. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine, olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın etkisiyle her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Olay yerinde gerçekleştirilen ilk müdahalelerin ardından yaralı sürücüler, Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

