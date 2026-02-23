Nilüfer ilçesinde Ulubat Gölü’nde Taşkın Yaşandı

nilufer-ilcesinde-ulubat-golu-nde-taskin-yasandi

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen sağanak yağışların etkisiyle Ulubat Gölü’ndeki su seviyesi 10 metre yükselerek çevreyi etkisi altına aldı.

TAŞKIN OLUMSUZ ETKİLER YARATIYOR

Göl suları yerleşim alanlarına kadar ulaşırken, özellikle Akçalar Mahallesi’nde çok sayıda tiny house ve hobi evi sular altında kaldı, birçok yol ulaşıma kapandı. Taşkın nedeniyle mahallede günlük yaşam olumsuz etkilenirken, göl kıyısındaki tatil amaçlı özel bungalovlar da tamamen suyla çevrildi.

ÇİFTÇİLER İÇİN ZORLUKLARLA DOLU BİR GÜN

Çiftçilerin ekili arazileri ve mahalledeki bazı bağlantı yolları da sular altında kalınca, ulaşımda çeşitli aksaklıklar yaşandı. Bölgedeki taşkın havadan görüntülenirken, bu durum gölün yayılma alanının büyüklüğünü gözler önüne serdi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Beşiktaşlı Hyen-Gyu Oh Rüya Gibi Başlangıç Yaptı

Beşiktaş'ın Koreli forveti Hyeon-gyu Oh, üçüncü maçında da gol atarak başarılı bir başlangıç yaptı ve taraftarların ilgisini çekti.
Gündem

Caner Erkin 12 Maçta Dördüncü Kırmızı Kartını Gördü

Caner Erkin, eski takımları Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sonra Sakaryaspor'da toplam 12 maçta dördüncü kez kırmızı kartla cezalandırıldı.
Gündem

Orkun Kökçü: Beşiktaş’ta Gol Tutarıyla Şov Yaptı

Orkun Kökçü, Beşiktaş'ta son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor ve son 7 resmi maçta 7 gol katkısı sağladı.
Gündem

Bakan Uraloğlu 5G Geçişi İle Hızlı İletişim Vadediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, iletişimde 5G teknolojisine geçişin 1 Nisan'da başlayacağını duyurdu. Gelişme, teknoloji alanında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Gündem

CHP Kurultayı Davasında Üçüncü Duruşma Gerçekleşti

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38'inci Olağan Kurultayı'ndaki usulsüzlük iddialarına dair ceza davasının duruşması 1 Nisan'a ertelendi; mahkeme dosyaları birleştirme kararı aldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.