Nilüfer ilçesinde Ulubat Gölü’nde Taşkın Yaşandı

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen sağanak yağışların etkisiyle Ulubat Gölü’ndeki su seviyesi 10 metre yükselerek çevreyi etkisi altına aldı.

TAŞKIN OLUMSUZ ETKİLER YARATIYOR

Göl suları yerleşim alanlarına kadar ulaşırken, özellikle Akçalar Mahallesi’nde çok sayıda tiny house ve hobi evi sular altında kaldı, birçok yol ulaşıma kapandı. Taşkın nedeniyle mahallede günlük yaşam olumsuz etkilenirken, göl kıyısındaki tatil amaçlı özel bungalovlar da tamamen suyla çevrildi.

ÇİFTÇİLER İÇİN ZORLUKLARLA DOLU BİR GÜN

Çiftçilerin ekili arazileri ve mahalledeki bazı bağlantı yolları da sular altında kalınca, ulaşımda çeşitli aksaklıklar yaşandı. Bölgedeki taşkın havadan görüntülenirken, bu durum gölün yayılma alanının büyüklüğünü gözler önüne serdi.