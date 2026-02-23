Osimhen’in Yokluğu Galatasaray’ı Zor Duruma Soktu

osimhen-in-yoklugu-galatasaray-i-zor-duruma-soktu

Galatasaray, bu sezonda Nijeryalı yıldız Victor Osimhen’in yokluğunda zorlu günler geçiriyor. Osimhen, toplamda 10 resmi maçta yer alamadı ve onun oynamadığı karşılaşmaların yarısında Galatasaray galibiyet elde edemedi. Osimhen, Juventus maçında dikkat çeken performans sergilemişti, ancak Konyaspor deplasmanında yaşadığı ağrılar nedeniyle sahada yer alamadı ve bu durum sarı-kırmızılı ekibe pahalıya mal oldu.

YÜZDE 50 KAYIP RİSKİ

Osimhen, bu sezon toplamda 6 Süper Lig maçını kaçırdı. Onun yer almadığı karşılaşmalarda Galatasaray, Eyüp, Konya, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa’yı mağlup ederek yalnızca Gaziantep FK ile berabere kalabildi. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Konyaspor deplasmanında mağlup oldu. Avrupa arenasında ise Frankfurt ve U.S Gilloise karşısında kayıplar yaşandı. Süper Kupa’da Trabzonspor’u mağlup eden Galatasaray, finalde ise Fenerbahçe’ye yenildi. Osimhen’in olmadığı 10 maçta Galatasaray, 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik almış durumda.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Beşiktaşlı Hyen-Gyu Oh Rüya Gibi Başlangıç Yaptı

Beşiktaş'ın Koreli forveti Hyeon-gyu Oh, üçüncü maçında da gol atarak başarılı bir başlangıç yaptı ve taraftarların ilgisini çekti.
Gündem

Caner Erkin 12 Maçta Dördüncü Kırmızı Kartını Gördü

Caner Erkin, eski takımları Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sonra Sakaryaspor'da toplam 12 maçta dördüncü kez kırmızı kartla cezalandırıldı.
Gündem

Orkun Kökçü: Beşiktaş’ta Gol Tutarıyla Şov Yaptı

Orkun Kökçü, Beşiktaş'ta son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor ve son 7 resmi maçta 7 gol katkısı sağladı.
Gündem

Bakan Uraloğlu 5G Geçişi İle Hızlı İletişim Vadediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, iletişimde 5G teknolojisine geçişin 1 Nisan'da başlayacağını duyurdu. Gelişme, teknoloji alanında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Gündem

CHP Kurultayı Davasında Üçüncü Duruşma Gerçekleşti

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38'inci Olağan Kurultayı'ndaki usulsüzlük iddialarına dair ceza davasının duruşması 1 Nisan'a ertelendi; mahkeme dosyaları birleştirme kararı aldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.