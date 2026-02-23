Osimhen’in Yokluğu Galatasaray’ı Zor Duruma Soktu

Galatasaray, bu sezonda Nijeryalı yıldız Victor Osimhen’in yokluğunda zorlu günler geçiriyor. Osimhen, toplamda 10 resmi maçta yer alamadı ve onun oynamadığı karşılaşmaların yarısında Galatasaray galibiyet elde edemedi. Osimhen, Juventus maçında dikkat çeken performans sergilemişti, ancak Konyaspor deplasmanında yaşadığı ağrılar nedeniyle sahada yer alamadı ve bu durum sarı-kırmızılı ekibe pahalıya mal oldu.

YÜZDE 50 KAYIP RİSKİ

Osimhen, bu sezon toplamda 6 Süper Lig maçını kaçırdı. Onun yer almadığı karşılaşmalarda Galatasaray, Eyüp, Konya, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa’yı mağlup ederek yalnızca Gaziantep FK ile berabere kalabildi. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Konyaspor deplasmanında mağlup oldu. Avrupa arenasında ise Frankfurt ve U.S Gilloise karşısında kayıplar yaşandı. Süper Kupa’da Trabzonspor’u mağlup eden Galatasaray, finalde ise Fenerbahçe’ye yenildi. Osimhen’in olmadığı 10 maçta Galatasaray, 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik almış durumda.