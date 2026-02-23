Terörsüz Türkiye Sürecinde DEM Parti Dönüşümü

Türkiye, terör sorununu çözmeye her zamankinden daha yakın. 1 Ekim 2024 tarihinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin TBMM’de DEM Parti milletvekilleriyle el sıkışmasıyla başlayan Terörsüz Türkiye süreci hızla devam ediyor. Tarihi adımların atıldığı bu süreçte, PKK, Abdullah Öcalan’dan gelen çağrı üzerine kendini feshederek silah bırakma kararı aldı.

YENİ VİRAJ

Sınır dışına tamamen çekilen örgüt, sembolik olarak silahlarını yakarak bu süreçteki adımını atmış oldu. PKK, Irak’taki bazı kamplarından çekilirken, Türkiye’de de bir komisyon süreci başlatıldı. TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 21 oturum gerçekleştirdi ve toplumun önemli isimleri ile sivil toplum kuruluşlarını dinleyerek raporlama aşamasına geçti.

DEĞİŞİM SÜRECİ

Komisyonun hazırladığı raporun kabul edilmesinin ardından gözler yasal düzenlemelere çevrildi. Bu gelişmeler ışığında DEM Parti’de de bir yenilenme süreci başladı.

ÖN GÖRÜLER GERÇEKLEŞİYOR

Ensonhaber yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, ocak ayında “Ben Abdullah Öcalan’a bakarım DEM Parti diye bir parti yoktur. Abdullah Öcalan, DEM’i yeniden inşa edecektir. 2028 seçimlerinde DEM vekillerinin yüzde 90’ı değişirse şaşırmayın.” ifadeleri ile bu durumu ilk ortaya atan isim olmuştu. Şimdi, İmralı’dan gelen talimatlar çerçevesinde DEM Parti’de önemli değişiklikler gündemde.

YENİ İSİM ÖNERİLERİ

Süreçle uyumlu olarak gerçekleştirilecek olan değişikliklerde partinin ismi ‘demokrasi’ ve ‘cumhuriyet’ vurgusuna yer verilecek.

KADROLARDA YENİLENME

Türkiye partisi olarak geniş kitlelere hitap etmeyi hedefleyen bu değişim sürecinde, kadrolar üzerinde de yenilenme yapılacak. Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan’ın pozisyonunu sürdüreceği düşünülürken, köklü kadro değişikliklerinin de hayata geçirileceği aktarıldı. Ayrıca, partinin parçalı yapısına son verilmesi ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) gibi bileşenlerin kurumsal kimliklerine veda edilmesi bekleniyor.