İETT Ve Özel Halk Otobüslerinde Hız Sınırı 70 Km/s Belirlendi

iett-ve-ozel-halk-otobuslerinde-hiz-siniri-70-km-s-belirlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbulluların güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla önemli bir adım attı. Toplu taşıma araçlarında sıkça görülen otobüs kazalarının temel nedeni olan yüksek hızların önlenmesi için yeni bir sistemin devreye alındığı açıklandı. Artık İETT ve Özel Halk Otobüsleri, saatte 70 kilometre hıza kadar ulaşabilecekleri belirtilerek, bu uygulamanın bugün itibarıyla hayata geçtiği duyuruldu. Geliştirilen sistemle beraber, otobüslerin hız verileri dijital olarak takip edilerek anlık izleme imkanı sağlanacak.

HIZ SINIRININ AŞILMASI DURUMUNDA NE OLACAK?

Hız limitinin aşılması halinde, sistem otomatik olarak ilgili şoförler için hız ihlali raporları oluşturacak. Bu raporlar, kayıt altına alınarak ilgili birimler tarafından gerekli değerlendirmelere tabi tutulacak.

CAN VE YOLCU GÜVENLİĞİNE VURGU

Duyuru çerçevesinde, şoförlere can ve yolcu güvenliği, trafik kurallarına uyum ve kurumsal sorumluluk bilinci konularında uyarılarda bulunuldu.

YOĞUN TRAFİK VE KISITLI DURAK ARALIKLARI

İstanbul içerisinde, otobüslerin 70 kilometre hıza ulaşması oldukça güç bir durum olarak öne çıkıyor. Otobüs durakları arasında mesafelerin kısalığı ve trafik yoğunluğunun fazlalığı nedeniyle şehir içi ulaşımda araçlar genellikle 30-40 kilometre hızlarla ilerliyor. Ancak otoyola çıkan otobüsler, hız sınırını aşarak güvenliği riske atabiliyor. Bu nedenle, otoyollarda giden otobüslerin maksimum 70 kilometre hızla seyahat etmesi gerektiği ifade edildi.

