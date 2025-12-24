Dilan Polat Ve Sıla Doğu Kardeşler Arasındaki Gerilim Tırmanıyor

dilan-polat-ve-sila-dogu-kardesler-arasindaki-gerilim-tirmaniyor

Geçtiğimiz aylarda bir eğlence mekanında sergiledikleri samimi halleriyle gündeme gelen Dilan Polat ve Sıla Doğu kardeşler arasındaki ilişki tamamen sona erdi.

KARDEŞLER ARASINDAKİ GERİLİM

Sıla Doğu, bir süreliğine Dilan Polat’ın evinde konaklamaktaydı. Ancak aralarındaki anlaşmazlık giderek büyüdü. Dilan Polat, sosyal medyada arka arkaya hikayeler paylaşarak ablası Sıla Doğu’nun kendisine şiddet uyguladığını iddia etti ve bu duruma ilişkin fotoğraflar da yayınladı. Dilan Polat, “Bir daha benim evime giremez, benim böyle bir kardeşim yoktur.” diyerek duygularını dile getirdi ve saçlarının koparıldığını, darp edildiğini ifade etti.

DARP İDDİALARI VE PAYLAŞIMLAR

Dilan Polat, Sıla Doğu’nun kendisine yönelik saldırılarını gösteren fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. Kardeşinin kendisine nasıl bir nefret beslediğini sorgulayan Dilan Polat, “Nasıl bir nefret biriktirmiş içinde?” şeklinde bir çıkışta bulundu. Yüzlerce takipçisi tarafından izlenen olay, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

