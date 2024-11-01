Dilber ve Yıldız’ın Dans Performansı BKM İmzalı İnci Taneleri Yayında

DÜĞÜNDE SÜRPRİZ BİR GÖSTERİ

Kanal D’nin dikkat çekici dizisi “İnci Taneleri”nde Azem’in kızının düğünü sırasında Dilber ve Yıldız, beklenmedik bir şekilde piste çıkmayı tercih etti. İkilinin “Kar Yolla” parçasıyla gerçekleştirdiği dans performansı, izleyicilerden büyük alkış aldı. Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu yazıp başrolünde yer aldığı bu dizinin 20. bölümünde, Kürşat komiser, Mahun Hanım’a Cihan, Necmi ve Aleyna’nın sabıkalı olduklarını aktararak Nehir’in bu durumu öğrenmesine sebep oldu.

YÜZLEŞME VE İTİRAF

Cihan, ablasına düğününe katılmama önerisinde bulundu ama Nehir bu teklifi geri çevirdi ve sadece Semiramis’ten uzak durması için onu uyardı. Aynı zamanda Azem ve Piraye, teknede yalnızca ikisi arasında yüzleşme yaşadı. Piraye, Azem’e neden orada olduğunu sorarken, Azem onlara ayrıldıkları gece anlatamadığı gerçekleri itiraf ederek, “Nehir benim kızım” dedi.

DUYGUSAL ANLAR VE BASKIN

Dinleyicilerin ısrarıyla Azem, kızının düğününe katıldı. Kızının en mutlu gününü uzaktan izleyen Azem, Dilber ve Yıldız’ın aniden piste daldığını görünce bu duruma tanıklık etti. İkili “Kar Yolla” şarkısıyla dans ederken, Azem takı merasiminde kızıyla tekrar bir araya geldi. Azem, Nehir’e annesinden kalma inci kolyeyi hediye etti. Ancak bu duygusal anlar, patlayan silah sesleriyle kesildi. Reyyaz’ın adamları Cihan, Necmi ve Aleyna’nın düğününü bastı. Düğündeki herkes güvende kalırken, Nusret ve Berzan Aleyna’yı kaçırdı.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

BKM imzalı “Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri” dizisi, Yılmaz Erdoğan’ın yanı sıra Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu gibi birçok önemli oyuncuyla güçlü bir kadro oluşturuyor. Projenin yönetmenliğini Şenol Sönmez üstleniyor.

HER PERŞEMBE KANAL D’DE

Yeni bölümleri ile “Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri” her perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de izleyicileriyle buluşuyor.