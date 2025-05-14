Dilenci Kadının Çıkan Parası Şaşırttı

DENETİMLER SÜREKLİ DEVAM EDİYOR

Çorum Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, manevi duyguları kötüye kullanan dilencilere karşı denetimlerine aralıksız devam ediyor. İlçe merkezinde özellikle cami ve ana caddelerde gerçekleştirilen kontroller sırasında, dilencilik yaptığı belirlenen Ceylan G. (37) isimli kadın zabıta ekipleri tarafından yakalandı.

DİLENCİLİKTEN YAKALANAN KADINDAN BÜYÜK MİKTARDA NAHİT PARA ÇIKTI

Zabıta amirliğine götürülen Ceylan G.’nin üst aramasında toplamda 50 bin 145 lira nakit para tespit edildi. Bu paranın dilencilik yoluyla elde edildiği düşünüldüğünden, el konuldu. Ceylan G.’ye idari para cezası uygulandı. İşlem esnasında, Ceylan G.’nin konuşma zorluğu yaşadığı da gözlemlendi.