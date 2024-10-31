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Dilruba Kayserilioğlu’nun Cezası Belirlendi

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DAVADA HAPİS CEZASI ALDI

İzmir’de gerçekleştirilen bir sokak röportajı sırasında sarf ettiği sözler nedeniyle gözaltına alınan ve sonrasında serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla yargılandığı davada 7 ay 15 gün hapis cezası aldı.

CUMHURBAŞKANI’NA HAKARET SUÇLAMASI

Kayserilioğlu, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan yargılandığı başka bir davada ise 11 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırıldı. Ancak bu cezanın hükmü, açıklanması geri bırakılarak, bir süre için uygulanmayacak.

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