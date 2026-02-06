Diri Fay Sayısı 600’ü Geçiyor: Deprem Tehlikesi Artıyor

diri-fay-sayisi-600-u-geciyor-deprem-tehlikesi-artiyor

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve büyük yıkıma yol açan depremlerin 3. yıl dönümünde, Türkiye’nin sismik geleceğine dair önemli değerlendirmeler yapıldı. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, devletin ilgili kurumları tarafından önümüzdeki aylarda kamuoyuna sunulacak yeni diri fay haritasına ilişkin ön bilgiler aktardı.

FAY SAYISINDA CİDDİ ARTIŞ

Türkiye’deki diri fayların, 2023 yılındaki büyük depremler sonrasında sıfırdan incelendiğini belirten Sözbilir, şu şekilde konuştu: “Haritamızda daha önce yer almayan diri faylar güncelleniyor. Türkiye’deki diri fay sayısında ciddi bir artış söz konusu. 485 olan diri fay sayımız 600’ün üzerine çıkmış olacak. Bu, Türkiye’deki deprem tehlikesinin sandığımızdan daha yüksek olduğu anlamına geliyor. Risk azaltma çalışmalarına verdiğimiz önemi iki katına çıkarmalıyız.”

GELECEKTEKİ RİSKLİ BÖLGELER

Özellikle gelecekteki deprem potansiyeli ile ilgili uyarılarda bulunan Sözbilir, dikkat çektiği noktaları şöyle sıraladı: Savrun Fayı: İkinci depremin güneybatı ucunda bulunan bu fay üzerinde çok sayıda sarsıntı yaşanmış, ancak henüz büyük bir kırılma gerçekleşmemiştir. Bu fay, 7 civarında deprem üretme potansiyeli taşıyor. Ecemiş ve Erciyes Fayları: Kayseri’den Adana’ya kadar uzanan bu hatlar uzun süredir sessizliğini koruyor. 2023 depremleri, bu bölgelerdeki faylar üzerinde stres biriktirmiş durumda.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İran-ABD Nükleer Müzakereleri Umman’da Yeniden Başladı

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakereler, Haziran 2025'te yaşanan saldırıların ardından Umman’ın başkenti Maskat’ta yeniden başlamış durumda.
Gündem

ABD Hazine Bakanı Bessent’ten İran Krizi Açıklamaları

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'daki kur krizi ve artan enflasyonun, Washington'un mali baskı politikalarının etkilerinden kaynaklandığını belirtti.
Gündem

Christian Atsu’nun Son Golü Depremin Sonrası Oldu

6 Şubat'ta gerçekleşen deprem sırasında Hatayspor-Kasımpaşa maçında son dakikada gol atan Christian Atsu, felakette hayatını kaybetti. Onun hatırası, attığı son golle yaşatılıyor.
Gündem

ABD’nin İran’daki Vatandaşlarına Acil Çıkış Uyarısı

ABD, İran'daki güvenlik riskleri nedeniyle vatandaşlarına acilen ülkeyi terk etmelerini tavsiye etti ve Tahran Büyükelçiliği çıkış planı yapmalarını önerdi.
Gündem

Erzincan’da 4,9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Erzincan'da 4,9 şiddetinde bir deprem kaydedildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.