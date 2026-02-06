Diri Fay Sayısı 600’ü Geçiyor: Deprem Tehlikesi Artıyor

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve büyük yıkıma yol açan depremlerin 3. yıl dönümünde, Türkiye’nin sismik geleceğine dair önemli değerlendirmeler yapıldı. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, devletin ilgili kurumları tarafından önümüzdeki aylarda kamuoyuna sunulacak yeni diri fay haritasına ilişkin ön bilgiler aktardı.

FAY SAYISINDA CİDDİ ARTIŞ

Türkiye’deki diri fayların, 2023 yılındaki büyük depremler sonrasında sıfırdan incelendiğini belirten Sözbilir, şu şekilde konuştu: “Haritamızda daha önce yer almayan diri faylar güncelleniyor. Türkiye’deki diri fay sayısında ciddi bir artış söz konusu. 485 olan diri fay sayımız 600’ün üzerine çıkmış olacak. Bu, Türkiye’deki deprem tehlikesinin sandığımızdan daha yüksek olduğu anlamına geliyor. Risk azaltma çalışmalarına verdiğimiz önemi iki katına çıkarmalıyız.”

GELECEKTEKİ RİSKLİ BÖLGELER

Özellikle gelecekteki deprem potansiyeli ile ilgili uyarılarda bulunan Sözbilir, dikkat çektiği noktaları şöyle sıraladı: Savrun Fayı: İkinci depremin güneybatı ucunda bulunan bu fay üzerinde çok sayıda sarsıntı yaşanmış, ancak henüz büyük bir kırılma gerçekleşmemiştir. Bu fay, 7 civarında deprem üretme potansiyeli taşıyor. Ecemiş ve Erciyes Fayları: Kayseri’den Adana’ya kadar uzanan bu hatlar uzun süredir sessizliğini koruyor. 2023 depremleri, bu bölgelerdeki faylar üzerinde stres biriktirmiş durumda.