Dış Ticaret Verileri Hakkında Açıklama

DIŞ TİCARETİ ZORLAYAN REKORLAR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dış ticaretle ilgili önemli güncel verileri kamuoyuyla paylaştı. Bakan Bolat, “Ekim ayında Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ekim ayı ihracatı rekorunu kırmış bulunuyoruz. İhracatımızı 23,6 milyar doları aştı.” diyerek ihracat rakamının geçen yılki seviyeleri geride bıraktığını vurguladı.

İHRACATTAKİ ARTIŞIN NEDENLERİ

Açıklamalarında, bu başarının nedenlerine de değinen Bolat, hükûmetin ekonomik politikalarının etkisini ve sektörlerdeki gelişmeleri belirtti. Elde edilen rakamlarla Türkiye’nin dış ticaretteki güçlü pozisyonunu pekiştirdiği mesajını verdi.